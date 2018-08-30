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中央社

憂心對岸統戰攻勢 僑委會走訪歐洲五國

中央社2018/08/30 09:22
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃雅詩羅馬30日專電）中國不斷挖走台灣友邦，僑委會委員長吳新興憂心，對岸以統戰打擊海外僑胞士氣，他昨天展開歐洲行，除了僑務工作之外，也希望向僑界解釋為何政府不能接受九二共識。

吳新興預計花10天走訪義大利、比利時、英、法、西班牙等五國。

吳新興昨天上午抵達第一站羅馬，先由駐教廷大使李世明陪同參觀梵蒂岡博物館，並訪視住在梵蒂岡城內唯一的台灣僑胞邱琮傑神父。

隨後在駐義大利代表李新穎安排下，舉行僑務餐敘座談，出席者包括僑務委員劉鴻源、羅馬中文學校校長魏子恬、華航義大利分公司總經理蔡光政，以及全義各地重要僑領夏漢瑩、張連生、王美紅、賴天福、湯美快、曾敬釗、周宸煜等。

李新穎表示，為了強化溝通管道，代表處九月起將發行僑訊電子報，方便義大利僑胞掌握國內各部會最新相關資訊。

鑑於國人赴義旅遊留學，每年都有高達兩百多件護照錢包遭竊等事故，李新穎表示，他已當場協調僑領，響應僑委會呼籲，即刻成立義大利僑界關懷救助協會，盼借助僑胞力量，幫助有急難的國人。

吳新興說，義大利僑胞雖僅約八百多人，但質比量更重要，僑胞是國力的延伸，目前海外台僑在全世界已成立近50個關懷救助協會，僑胞在外館沒有駐點的地方，發揮很大力量，像先前肯亞發生河馬傷人事件，也多虧肯亞台商熱心出面協助。

不過吳新興感慨，僑務服務原本不分藍綠，最近大陸卻不斷加強統戰宣傳，讓一些僑胞不理解，政府為何不接受九二共識，他認為有必要提醒僑胞，中共逼台灣接受九二共識，只是政治伎倆，因為現在國際認知的一個中國，就是中華人民共和國，我方政府一旦接受，中華民國將被併吞於無形。

吳新興表示，有人說不接受九二共識就等於台獨，他覺得很困惑，這套推論他聽不懂，他當的是中華民國的官員，蔡英文總統也曾說自己在中華民國憲政體制下執政，這套體制從未有任何改變。

吳新興指出，中華民國從孫中山先生建國以來，面對各種困難挑戰，總是堅守民主自由理念，絕不會因中共打壓就屈服，僑胞應團結使台灣壯大，這才是制衡中國的力量，才能迫使中國大陸民主化。（編輯：屈享平）1070830

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