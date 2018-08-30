爭議詞批非裔對手 佛州州長候選人挨轟種族歧視

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）剛在佛羅里達州州長初選出線的共和黨眾議員迪尚特表示，佛州若選出他的民主黨籍非裔對手吉倫為州長，選民就是在「起鬨」。此言一出，立刻挨批種族歧視。
美國佛州州長兩大黨初選結果今天出爐，民主黨由39歲的吉倫（Andrew Gillum）勝出，是一系列決定期中選舉候選人的黨派初選中，最引眾人關注的結果。
吉倫11月將與同齡的迪尚特（Ron DeSantis）一決勝負，迪尚特是川普的鐵桿支持者，他獲川普背書後，在佛州的支持度便一路飆升。
但迪尚特才剛於初選出線，不料數小時後，卻在接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時失言而惹禍上身，有些人認為他的言論已涉及種族歧視。
當談到爭取成為佛州首位非裔州長的對手時，迪尚特說：「我們根本不需以試圖接受徵重稅，及造成佛州破產的社會主義議程來起鬨。」
當被問及對迪尚特的「起鬨說」有何看法時，吉倫對福斯新聞頻道說：「我不會受這句話影響。」
他說：「很明顯，迪尚特先生競選策略獲川普真傳。」
他說：「在川普的競選手冊中，他們已不來小家子氣這套。他們現在大鳴大放，火力全開。」
迪尚特的發言人勞森（Stephen Lawson）否認「起鬨說」涉及任何種族歧視。
勞森透過聲明表示：「迪尚特顯然是請佛州勿做出錯誤決定，勿接受吉倫所支持的社會主義政策。將（迪尚特發言）詮釋為其他意義是荒謬的作為。」
路透社報導，佛州為全美人口第3多的州，僅次於高度支持進步派的加州及普遍持保守立場的德州，不論是中央或地方選舉，佛州都是各家激烈對決的政治戰場。
亞利桑那州參議員初選也受外界高度關注，共和黨眾議員麥莎利（Martha McSally）今天輕取保守派對手勝出，她屆時將與民主黨對手力爭亞利桑那州參議員佛雷克（Jeff Flake）退休後空出的席次。
川普多未出手介入此州選戰，但他今天為52歲的麥莎利背書，稱許她「強力打擊罪犯」及「堅守邊界」。（譯者：鍾佑貞/核稿：徐睿承）1070830