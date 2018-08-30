爭議詞批非裔對手 佛州州長候選人挨轟種族歧視

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）剛在佛羅里達州州長初選出線的共和黨眾議員迪尚特表示，佛州若選出他的民主黨籍非裔對手吉倫為州長，選民就是在「起鬨」。此言一出，立刻挨批種族歧視。

美國佛州州長兩大黨初選結果今天出爐，民主黨由39歲的吉倫（Andrew Gillum）勝出，是一系列決定期中選舉候選人的黨派初選中，最引眾人關注的結果。

吉倫11月將與同齡的迪尚特（Ron DeSantis）一決勝負，迪尚特是川普的鐵桿支持者，他獲川普背書後，在佛州的支持度便一路飆升。

但迪尚特才剛於初選出線，不料數小時後，卻在接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時失言而惹禍上身，有些人認為他的言論已涉及種族歧視。