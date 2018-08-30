登記陣仗不如藍綠　柯文哲：投票的是人民

相較於國民黨台北市長參選人丁守中由多位黨籍議員陪同登記，還有前總統馬英九到場加持；民進黨台北市長參選人姚文智登記時，有黨祕書長洪耀福、立委吳思瑤陪同登記，柯文哲僅有競辦發言人林筱淇、林昆鋒、市府顧問李文宗等人陪同，場面冷清許多。

台北市長柯文哲今（30）日上午8時20分抵達北市選委會，進行市長參選登記，不過柯文哲這次的陣仗，不但不如藍綠參選人，也比四年前登記時小很多，倒是媒體超過22家，比幕僚還多。對此，柯文哲表示，他還在想說如果可以線上登錄，就不要浪費時間一大堆人跑來，整個國家要比較有效率、平和。

對此，柯文哲說，他覺得沒有必要，登記應該線上登錄、用自然人憑證卡、內政部資料庫互相check就好，其實應該要改進。

柯文哲指出，台灣是世界上資通訊大國，整個政府要全面E化，這是他最近的感觸，如果是線上登錄，根本就不用浪費時間，還要浪費這麼多人來。

柯文哲並說，台灣整個政治文化要改變，他也不喜歡喊凍蒜，沒有用。媒體問到，是否覺得大咖加持有沒有用？柯則笑說，「問題是投票給我們的是人民啊！」

至於登記參選的時間是否特別挑過？柯文哲說沒有，因為自己是西醫，沒有看日子的要求。他表示，選在今早的時間登記，這樣都不用請假，只要9點以前回去上班就可以。