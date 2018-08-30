技術分析師：亞馬遜將盤整 下看1650美元 貼近熊

週三超過 3% 的漲幅讓亞馬遜市值再添約莫 320 億美元，目前距離 27 天前蘋果跨過的兆元里程碑只差 300 億美元不到了。

在摩根士丹利喊出其股票目標價 2500 美元後，亞馬遜 (AMZN-US) 週三 (29 日) 又向市值 1 兆美元靠近了一步。

Newton Advisors 技術分析師 Mark Newton 週三表示，「最好讓股價回落，所以在漲至 2500 美元之前，我認為 1650 美元是我會願意進場的價格。」

若下跌至 1650 美元，較目前股價隱含 17% 跌幅，以下跌 20% 即進入熊市的定義，這已進入修正且瀕臨熊市。

Newton 表示，亞馬遜近期股價走勢已出現一些股價可能回落的技術跡象。

「現在以月為基礎，相對強弱指標 (RSI) 在 89.5，為 1999 年以來最高買超水準，1999 年至 2002、2003 年那段時間，亞馬遜顯然和其他多數股票一樣經歷艱困時期。」

亞馬遜月度 RSI 在 1999 年 4 月最高達到 90，但自高點到 2001 年 9 月觸及的谷底，亞馬遜股價崩跌 95% 之多。

「即使每週 RSI 都超過 75 (例如單就 2015 年以來就發生過 6 次)，這 6 次其中 5 次會真的在之後 2-3 個月間下跌超過 10%，甚至多達 20%。」

BK 資產管理公司外匯策略總監 Boris Schlossberg 也認為，亞馬遜大幅走高是個警訊。

他週三表示，「當然，亞馬遜現階段仍是個動力股，但我現在不會追高買進，我覺得太危險了。」他的策略是在市場回檔的時候才入場買亞馬遜。

「如果我要賣掉它，我會賣掉它然後對作蘋果，就是做空亞馬遜然後做多蘋果 (AAPL-US)。如果市場上真的有任何回落，我認為市場會奔向現金充裕的安全企業，而蘋果到時表現就會優於亞馬遜。」

今年迄今，亞馬遜股價漲幅是蘋果 2 倍以上，亞馬遜迄今上漲 71%，而蘋果漲幅為 32%。