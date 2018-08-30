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中央社

iPhone明年新款 傳3D Touch功能掰掰

中央社2018/08/30 09:13
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）今年蘋果新款iPhone還沒影，外界開始將眼光放到明年。外媒報導，明年iPhone系列可能不會採用3D Touch功能。

國外科技網站MacRumors和Appleinsider報導，巴克萊分析師柯蒂斯（Blayne Curtis）投資筆記引述亞洲供應鏈消息預期，2019年iPhone可能不會採用3DTouch觸控感測功能。

報導表示，相關計畫尚未底定，目前仍不確定2019年iPhone除去3D Touch功能的考量因素為何。

蘋果傳積極提升行動裝置觸控效能。外媒去年9月曾報導，蘋果對於先進施力偵測技術有濃厚興趣，規劃把3D Touch觸控應用在裝置背面。

新的偵測施力技術，能精確感測到來自於裝置背面的施力，感測的精確度不會受到裝置機殼堅固性的影響，裝置厚度甚至可以變得更輕薄，也不會影響施力感測的精確度。

市場一般預期，9月12日蘋果可能推出6.5吋和5.8吋OLED版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約50%。

外媒引述天風國際證券分析師郭明錤預期，今年3款iPhone不會支援Apple Pencil觸控筆，6.1吋版iPhone出貨時程可能較另外兩款延遲一些。此外6.1吋版和6.5吋版新品可能均有單SIM卡和雙SIM卡的選項，雙SIM產品可能以銷售中國市場為主。（編輯：楊凱翔）1070830

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