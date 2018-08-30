學者分析 中美角力不至於升高至軍事衝突

（中央社記者曹宇帆洛杉磯29日專電）中美兩大強權在貿易等領域頻頻過招，澳洲智庫羅伊研究院資深研究員馬利德表示，兩國之間的角力雖然局勢嚴峻，但不至於升高為全面或小規模的軍事衝突。

據「洛杉磯時報」（LA Times）報導，澳洲智庫羅伊研究院（Lowy Institute）資深研究員馬利德（Richard McGregor）受訪表示，當前中美之間的緊張在許多方面不斷升高，諸如貿易戰、專利與精密科技的爭奪、間諜，以及因台灣及南海情勢而衍生的摩擦等。

他說，由於情勢嚴峻，又涉及許多面向，這樣的情況可能將持續長久的時間，不過究竟會變多糟，某些人認為有可能爆發全面或小規模的軍事衝突，但他不這麼認為。