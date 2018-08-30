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中央社

學者分析 中美角力不至於升高至軍事衝突

中央社2018/08/30 09:45
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯29日專電）中美兩大強權在貿易等領域頻頻過招，澳洲智庫羅伊研究院資深研究員馬利德表示，兩國之間的角力雖然局勢嚴峻，但不至於升高為全面或小規模的軍事衝突。

據「洛杉磯時報」（LA Times）報導，澳洲智庫羅伊研究院（Lowy Institute）資深研究員馬利德（Richard McGregor）受訪表示，當前中美之間的緊張在許多方面不斷升高，諸如貿易戰、專利與精密科技的爭奪、間諜，以及因台灣及南海情勢而衍生的摩擦等。

他說，由於情勢嚴峻，又涉及許多面向，這樣的情況可能將持續長久的時間，不過究竟會變多糟，某些人認為有可能爆發全面或小規模的軍事衝突，但他不這麼認為。

儘管如此，馬利德分析，美中在貿易戰、地緣政治與經濟的角力、拉攏他國爭取支持、重塑世界秩序等方面的競爭，這些都是各國需要因應的態勢。

他說，當前美中緊張升高的關鍵在於，中國崛起已無法避免，但美國仍試圖壓制中國。

洛時另訪問倫敦國王學院（King's College）的劉氏研究院（Lau China Institute）主任布朗（KerryBrown）說，當前衝突是中美兩強之間的心態較勁，因中國越來越堅持己見，美國則亟欲維持超級強權的主導地位。

布朗指出，美國人無法接受中國，甚至他國排名第一的世界，美國傾力遏止這個可能性並意圖化解。

不過布朗另外指出，兩強之間的角力不能視為冷戰，因美中在經濟方面相互依存，而非如往昔美蘇不相往來，何況美中並未致力於毀滅對方，也沒有核武軍備競賽或爆發代理人戰爭的跡象。（編輯：屈享平）1070830

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