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美團點評下週五開招 瑞銀最看好 估值喊到港幣741

鉅亨網2018/08/30 09:53
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料將成為香港第二隻以「同股不同權」架構上市的美團點評將提早上市，於下週五 (9 月 7 日) 起公開招股，9 月 20 日掛牌。

多家投行昨 (29) 日公布對美團點評的預期估值，瑞銀最看好，評該公司估值 650 億美元至 950 億美元 (約港幣 5070 億至 7410 億元)；聯席保薦人高盛、摩根士丹利、美銀美林則估介乎 455 億美元至 580 億美元 (約港幣 3571 億至 4552 億元)

美團點評上週已通過港交所上市聆訊，週二 (8 月 28 日) 已開始上市前路演。傳美團點評最少融資 40 億美元 (約港幣 314 億元)。對此，消息人士表示，集資金額視乎市況將隨時有變，現時美團方面仍未做最後決定。

瑞銀報告指出，美團點評的業務包括餐飲外賣、到店、酒店及旅遊，將成為該公司未來收入和盈利增長的主要動力，相信其經營利潤率將可企穩約 15% 水平，對該公司估值介乎 650 億美元至 950 億美元。以下限 650 億美元 (約港幣 5102 億元) 計，相當於 2019 年本益比 126.4 倍，2020 年本益比 30.6 倍。該行預期美團點評 2019 年將小幅獲利。

美銀美林預期美團點評在 2020 年將可獲利，毛利率屆時可改善至 39%，經營槓桿降至 32%。該行對美團點評的估值介乎 455 億至 543 億美元 (約港幣 3571 億至 4262 億元)。

保薦人之一的高盛給予美團點評的估值是最少達 570 億美元 (約港幣 4474 億元)；摩根士丹利則看好其在生活服務領域的發展潛力和領先市場地位，給予估值 580 億美元。

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