美團點評下週五開招 瑞銀最看好 估值喊到港幣741

料將成為香港第二隻以「同股不同權」架構上市的美團點評將提早上市，於下週五 (9 月 7 日) 起公開招股，9 月 20 日掛牌。

多家投行昨 (29) 日公布對美團點評的預期估值，瑞銀最看好，評該公司估值 650 億美元至 950 億美元 (約港幣 5070 億至 7410 億元)；聯席保薦人高盛、摩根士丹利、美銀美林則估介乎 455 億美元至 580 億美元 (約港幣 3571 億至 4552 億元)。

美團點評上週已通過港交所上市聆訊，週二 (8 月 28 日) 已開始上市前路演。傳美團點評最少融資 40 億美元 (約港幣 314 億元)。對此，消息人士表示，集資金額視乎市況將隨時有變，現時美團方面仍未做最後決定。