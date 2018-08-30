電視遙控器輕鬆玩遊戲！「眾樂樂」平台加強家庭凝聚力

看好台灣數位內容產業迅速發展，機上盒應用平台開發商達博網路科技宣布，將在中華電信 MOD 遊戲、鴻海旗下富連網 BANDOTT 及各大 OTT （ Over the top ）機上盒平台推出「眾樂樂」服務，讓最多 6 名家庭成員可透過遙控器、手機、平板操控，並在「眾樂樂」平台上遊戲互動，不僅增加家庭凝聚力，也能提昇電視內容使用率。

達博網路科技打造的機上盒服務「眾樂樂」內容平台，除了可讓使用者觀看喜愛的電影、影集外，更多了一項優質遊戲內容選項，並結合自行設計對應電視平台的付費系統，讓使用者能更便利付費購買遊戲、教育等數位內容。此外，也將與知名 IP 合作角色授權，未來計畫與更多文創、內容業者合作，並且持續擴展遊戲內容豐富度，希望透過更多內容整合吸引使用，並透過電視機上盒平台擴散。