電視遙控器輕鬆玩遊戲！「眾樂樂」平台加強家庭凝聚力

看好台灣數位內容產業迅速發展，機上盒應用平台開發商達博網路科技宣布，將在中華電信 MOD 遊戲、鴻海旗下富連網 BANDOTT 及各大 OTT （ Over the top ）機上盒平台推出「眾樂樂」服務，讓最多 6 名家庭成員可透過遙控器、手機、平板操控，並在「眾樂樂」平台上遊戲互動，不僅增加家庭凝聚力，也能提昇電視內容使用率。
達博網路科技打造的機上盒服務「眾樂樂」內容平台，除了可讓使用者觀看喜愛的電影、影集外，更多了一項優質遊戲內容選項，並結合自行設計對應電視平台的付費系統，讓使用者能更便利付費購買遊戲、教育等數位內容。此外，也將與知名 IP 合作角色授權，未來計畫與更多文創、內容業者合作，並且持續擴展遊戲內容豐富度，希望透過更多內容整合吸引使用，並透過電視機上盒平台擴散。
▲「眾樂樂」內容平台提供許多原創遊戲。（圖／達博網路科技提供）
達博網路科技創辦人嚴餘金表示，電視相對較大的螢幕顯示，讓中老年用戶不需吃力盯著手機小螢幕，而且電視螢幕呈現的互動遊戲能簡單直覺操作遊玩，就連透過手機連接互動也僅需以上下、左右等方式即可操作，讓全家能透過電視同樂，不僅促進家庭成員感情交流，更可減少手機、平板等裝置分散家庭成員對彼此的關注。
▲藉由遊戲，讓家中成員的關係更為緊密。（圖／達博網路科技提供）
以遊戲開發起家的達博網路科技，在 2012 年智慧電視市場興起之際，就開始針對大螢幕開發適合家戶同享的遊戲，並曾與奇美電視產品、中華電信 MOD 等合作開發出多款原創遊戲，而且都能以遙控器簡單互動，輕鬆好上手，獲得使用客群高度好評。
除了台灣市場外，達博網路科技目前也與美國、東南亞地區等市場業者合作，希望發掘更多電視平台的市場機會，同時計畫自行營運遊戲內容，藉此吸引更多使用族群，並以跨平台方式銜接電視平台市場，增添更多可能性。