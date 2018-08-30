調降銷售境外結構型商品信用評等限制上路 4家外銀受

基於市場供需兩端的期待，銷售境外結構型商品的信用評等限制下修，今 (30) 日起正式實施，有 4 家外商金融機構因此可以在台灣發行境外結構型商品，包括：法國興業銀行、花旗銀行、野村、法國外貿銀行。

證期局官員說，境外結構型商品屬於衍生性金融商品，在金融海嘯之後都被金融主管機關嚴格管控，但今年適逢雷曼兄弟金融海嘯十年，許多僅限專業投資人適用的高風險商品，開始逐步放寬，參酌市場參與者建議，為了兼顧投資人保護及回應市場需求，因此決議下修銷售境外結構型商品的信用評等限制。

也就是，針對非專業投資人從事受託投資、受託買賣或為投資型保單標的之境外結構型商品，其發行機構或保證機構的長期債務信用評等及商品發行評等，由現行 A+/A1 以上調降至 A/A2。