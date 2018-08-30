淘帝攻快時尚童裝 代理商下單頻率大增拉營收 後市樂

淘帝在中國擁有 25 個代理商、下游加盟商超過 200 位，去年起集團積極推快時尚設計風格的童裝有成，在此次 2019 年春夏訂貨會已明顯提升至 40%。

中國 10 大童裝品牌商淘帝國際 (2929-TW) 旗下 TOPBI 品牌於日前舉行 2019 年春夏訂貨會，快時尚產品款式比重自去年底的 20% 已拉升至 40%，搭中國童裝快時尚趨勢有成，淘帝強調，未來 1 年目標要透過快時尚產品，將代理商下單頻率由目前每季 1 次提高至每月 1 次的水準，並藉此持續擴大品牌市占、衝刺電商銷售，展望樂觀。

淘帝說明，快時尚商品有利於單一童裝款式採購量放大，且可優化生產供應商管理，並縮短產品研發至上市銷售期間，代理商可根據各地銷售情況調整訂單配置或增加下單頻率的需求。

隨著快時尚商品推廣有成，帶動代理商下單頻率由過去半年 1 次調整至每季 1 次，未來 1 年目標要繼續調整成每月 1 次，讓代理商保持健康庫存水位。

TOPBI 品牌鎖定 80、90 後的中高端消費族群，品牌分布多以中國一、二線城市為主，在去年引進山西代理商加入後，在當地總門市數已達 8 家，未來預計每年新增 5 家店鋪，下一階段河北代理商也可望加入。

淘帝 7 月合併營收達 4.45 億元，年增率 17.10%，累計前 7 月達 33.49 億元，年增 16.7%，儘管競爭激烈，仍維持成長態勢，主要是因淘帝致力提升 TOPBI 品牌形象和門市風格，且加強發展線上電商銷售經營，帶動上半年線上電商銷售營收比重達近 3%，超越去年全年，力拚 3 年內電商銷售比重要達 20%。