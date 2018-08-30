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順藥止痛新藥申請大陸臨床 里程碑金9月入袋

鉅亨網2018/08/30 09:59
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順天醫藥 (6535-TW) 今 (30) 日宣布，中國合作夥伴上海新探，已將旗下長效止痛新藥向中國申請 5.1 類新藥臨床試驗，將有人民幣 500 萬元 (約新台幣 2247 萬元) 里程碑款預計 9 月入帳，隨著試驗獲中國官方核准後，今年有望再獲得第二筆里程碑金收入，並縮短上市時間。

順藥長效止痛針劑為旗下第一個上市新藥，根據試驗結果，止痛效果較其他止痛藥品長，且不具成癮性，無需配合機器使用，具備高度醫藥經濟效應。

順藥 2016 年起授權上海新探在中國大陸、香港及澳門地區開發與銷售順藥止痛新藥，上海新探負責臨床研究、登記取證及市場銷售，順藥則獲得簽約金與里程碑金收入，及相當比例之銷售權利金。

順藥指出，根據合約規定，上海新探向中國提出臨床申請，獲得許可後，順藥可獲里程碑金，第一筆里程碑金人民幣 500 萬元，預計 30 天入帳。

中國近來加速臨床試驗審查，採取 60 天默許制，最快今年底前上海新探申請的臨床試驗就有望取得核可，順藥則保守預期，約半年內可取得核准。

順藥表示，中國法規分類下的 5.1 類新藥，是指進口原創新藥，需要臨床試驗人數較少，上市時間推估將比中國當地創新藥更加快速。

順藥的長效止痛新藥在台灣授權安美得公司負責銷售，並與安美得簽署東協十國授權合約進軍東南亞市場。順藥另開發動物用長效止痛針劑，已獲北美及紐澳地區授權，未來幾年將有里程碑款陸續進帳。

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