莫瑞睽違逾一年重返大滿貫賽 美網2輪止步

（中央社紐約29日綜合外電報導）英國網球名將莫瑞睽違一年多重返大滿貫賽，今天在美國公開賽第2輪遭西班牙選手佛達斯柯（Fernando Verdasco）以7比5、2比6、6比4、6比4擊敗，無緣晉級第3輪。

曾登世界球王寶座的莫瑞（Andy Murray）是2012年美網冠軍得主，他一月接受臀部手術後休養一陣子，美網賽前曾預測自己奪冠的機率不高。莫瑞與佛達斯柯鏖戰近3個半小時，最終無緣將比賽逼進第5盤。

大會第31種子佛達斯柯說：「要讓比賽結束當然很難。跟安迪（莫瑞）交手一向很不容易。」佛達斯柯與莫瑞交手15次，這是他第2次獲勝，也是9年來的第一次。