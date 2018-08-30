被動元件MLCC三要素助攻 外資看好大廠H2表現

其中報告指出韓國大廠SEMCO下半年前景看好，預估下半年業績可較去年同期成長20%到30%。SEMCO車用MLCC新廠第3季起可望明顯貢獻營收。

美系外資法人日前報告指出，被動元件積層陶瓷電容（MLCC）受惠價格環境強勢和獲利可期等因素，主要MLCC大廠包括韓國SEMCO、日本TDK、村田製作所（Murata）、以及太陽誘電（Taiyo Yuden）進入季節性旺季，營運和股價表現可期。

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）被動元件MLCC市況看佳。外資報告指出，價格環境強勁、ASP提升、獲利可期，MLCC主要大廠下半年營運和股價表現看漲。

此外另一美系外資報告指出，汽車電子、工業用以及iPhone帶動MLCC需求強勁，也拉升MLCC的平均銷售價格（ASP）。

MLCC台廠國巨先前在法說會上表示，MLCC持續供不應求，未來供不應求狀況將更明顯。

法人指出，國巨未來2年持續擴充MLCC產能，預估今年底MLCC月產能可到500億顆，2019年底月產能可到600億顆，2020年底月產能可到700億顆。

華新科日前法說會預估，被動元件供應將長期吃緊，未來成為常態。5G和週邊應用需求將明顯成長。華新科持續提升車用MLCC、車用晶片電阻、5G天線和射頻RF元件解決方案，拓展供應電感器和射頻解決方案。

觀察全球積層陶瓷電容器產業版圖，主要大廠包括日本Murata、韓國SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、日本廠商Taiyo Yuden、KEMET、AVX、TDK等。（編輯：林沂鋒）1070830