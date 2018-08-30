NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈中華棒籃同心齊抗中國　拚一個未來南部水患救災　蔡英文：以國軍為榮遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

被動元件MLCC三要素助攻 外資看好大廠H2表現

中央社2018/08/30 10:04
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）被動元件MLCC市況看佳。外資報告指出，價格環境強勁、ASP提升、獲利可期，MLCC主要大廠下半年營運和股價表現看漲。

美系外資法人日前報告指出，被動元件積層陶瓷電容（MLCC）受惠價格環境強勢和獲利可期等因素，主要MLCC大廠包括韓國SEMCO、日本TDK、村田製作所（Murata）、以及太陽誘電（Taiyo Yuden）進入季節性旺季，營運和股價表現可期。

其中報告指出韓國大廠SEMCO下半年前景看好，預估下半年業績可較去年同期成長20%到30%。SEMCO車用MLCC新廠第3季起可望明顯貢獻營收。

此外另一美系外資報告指出，汽車電子、工業用以及iPhone帶動MLCC需求強勁，也拉升MLCC的平均銷售價格（ASP）。

MLCC台廠國巨先前在法說會上表示，MLCC持續供不應求，未來供不應求狀況將更明顯。

法人指出，國巨未來2年持續擴充MLCC產能，預估今年底MLCC月產能可到500億顆，2019年底月產能可到600億顆，2020年底月產能可到700億顆。

華新科日前法說會預估，被動元件供應將長期吃緊，未來成為常態。5G和週邊應用需求將明顯成長。華新科持續提升車用MLCC、車用晶片電阻、5G天線和射頻RF元件解決方案，拓展供應電感器和射頻解決方案。

觀察全球積層陶瓷電容器產業版圖，主要大廠包括日本Murata、韓國SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、日本廠商Taiyo Yuden、KEMET、AVX、TDK等。（編輯：林沂鋒）1070830

災民質疑撥打119求助無門...淘帝-KY轉型快時尚 電商...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan