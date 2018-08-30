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阿根廷披索暴貶8% 創歷史新低 總統要求IMF提前

鉅亨網2018/08/30 10:09
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阿根廷總統馬克里 (Mauricio Macri) 週三發表電視談話，表示阿根廷已要求國際貨幣基金組織 (IMF) 提前支付 500 億美元救助計畫的資金，希望能平息動盪的市場。近期阿根廷穩定匯率的政策失敗，披索匯率跌至歷史新低。

阿根廷央行過去 2 日力圖干預匯率，繼週一賣出 2.1 億美元後，週二再釋放 2 億美元外匯，但未能阻止披索下滑至歷史低點。週三披索兌美元跌幅擴大至 8%，創下歷史新低 34.001。

阿根廷披索貶勢加大(圖表取自CNBC)
阿根廷披索貶勢加大 (圖表取自 CNBC)

阿根廷披索今年以來已大跌 40.79%，投資人擔心，由於高通膨、經濟疲軟以及新興市場遭全球拋售的影響，阿根廷可能在 2019 年履行美元債務時違約。

馬克里說，他們已和 IMF 達成協議，動用所有必要的資金，以確保明年金融不生問題，如此可消除任何不確定性。對於馬克里的要求，IMF 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，會重新評估救助計畫的分期安排。

根據先前協議，IMF 計畫分 36 期，貸款 500 億美元給阿根廷，這是 IMF 史上最大一筆援助貸款。根據協議要求，阿根廷將擴大縮減赤字的步伐，2018 年、2019 年財政赤字佔 GDP 比重目標分別為 2.7% 和 1.3%，並計畫在 2020 年實現財政平衡，2021 年實現財政盈餘。

阿根廷央行表示，今年在外匯市場已售出 128.8 億美元以穩定匯率。政府表示，預計阿根廷經濟在 2018 年將萎縮 1%，但明年至少增長 1.5%。

披索已經連 8 天下跌，本月以來已貶值 19%，是新興市場表現最差的貨幣。

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