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中央社

淘帝-KY轉型快時尚 電商比重3年拚2成

中央社2018/08/30 10:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北30日電）近兩年來中國童裝產業吹起快時尚熱潮，淘帝-KY積極轉型，日前舉辦春夏訂貨會，已有40%屬快時尚產品，而淘帝-KY電商銷售目標保持雙位數成長，力拚3年內營收比重達兩成。

淘帝-KY旗下TOPBI品牌於27日至29日在福州舉行2019年春夏訂貨會，由旗下25個代理商、超過200位下游加盟商參與，其中40%屬快時尚產品風格設計，TOPBI品牌將持續朝快時尚設計風格轉型、擴大品牌市占布局、衝刺線上電商銷售拓展。

淘帝-KY表示，考驗國際品牌及中國本土童裝品牌如何掌握市場熱門設計風格，並即時效率推出銷售搶得市場商機。

去年起，淘帝-KY積極推動旗下TOPBI品牌迎合中國童裝快時尚設計風格轉型，快時尚產品款式比重自去年底的20％至此次2019年春夏訂貨會已明顯提升至40%。

另一方面，淘帝-KY說明，隨著TOPBI品牌市占率提升，有利於單一童裝款式採購量放大，具有規模推動優化生產供應商管理，藉由縮短產品研發至上市銷售期間，滿足旗下代理商可根據當地銷售情況調整訂單配置或增加下單頻率的需求，成功帶動代理商下單頻率由過去半年一次增加為每季一次，未來一年目標將提高至每月水準，挹注旗下代理商保持健康庫存水位。

今年以來，淘帝-KY整體營收表現持續保持雙位數成長力道，7月營收達4.45億元，年增率為17.1%，2018年上半年線上電商銷售營收比重達近3%，超越去年全年線上電商銷售表現，全年朝向電商銷售保持雙位數成長、3年內比重達兩成目標邁進。

淘帝-KY表示，今年上半年山西地區總門市數達8家，未來以每年新增5家展店步伐開拓當地銷售表現，TOPBI品牌拓展下一階段將以「站穩山西、瞄準河北」，擴大TOPBI品牌市占率，保持良好成長動能。（編輯：楊凱翔）1070830

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