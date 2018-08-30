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雲米科技赴美申請掛牌　小米生態鏈壯大

記者吳嵩浩／台北報導2018/08/30 10:28
▲小米生態鏈中的雲米科技，已向美提交IPO申請文件，將成為第二家赴美上市的小米生態鏈公司。圖為小米在台門市。（圖／NOWnews資料照片）
▲小米生態鏈中的雲米科技，已向美提交IPO申請文件，將成為第二家赴美上市的小米生態鏈公司。圖為小米在台門市。（圖／NOWnews資料照片）

小米生態鏈中的雲米科技，已於昨（29）日向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO申請文件，計劃在納斯達克掛牌，股票代碼為VIOT，最高募資1.5億美元這是在華米科技後，第二家赴美上市的小米生態鏈公司。

雲米科技於2014年在廣東佛山成立，定位為小家電研發、製造的互聯網家電企業，主要為家庭提供安全、智能的互聯網小家電解決方案，目前雲米商品包括智能洗碗機、空氣凈化器和凈水器。2015年小米參加投資，此後更獲得紅杉資本、新加坡主權財富基金GIC投資。

雲米首次公開募股將由摩根士丹利和中金公司牽頭，招股書上顯示，2017年雲米凈營收約1.32億美元，比2016年增長179.4%，且2018年上半年凈營收約1.572億美元，比去年同期增長284.4%。雲米的利潤成長也相當快速，2017年凈利潤1410萬美元，較2016年增長473%；今年上半凈利潤約1060萬美元，也比去年同期1890萬元增長271.5%。

該公司非常依賴小米商品，今年上半年向小米出售產品的營收占比為62.6%。事實上，小米生態鏈發展已有5年，生態鏈企業已超100家，其中，小米科技與順為資本攜手投資的生態鏈企業就超過60家，小米科技單獨投資的也有19家。


▲小米生態鏈發展已有5年，相關企業已超100家，圖為生態鏈企業中的女媧創造所研發的機器人小丹。（圖／女媧創造提供）

根據《北京商報》的報導，打造生態鏈對小米來說能增加用戶黏性，這種抱團效應可形成組合優勢，而小米前期入局搶佔先機，也為其贏得首發優勢。

不過，這些生態鏈企業並非完全高枕無憂，有分析就指出，隨著生態鏈企業發展壯大，這些公司不會甘於只為小米代工，且紛紛推出自有品牌，但將精力投入到自有品牌的同時，這也可能對企業本身和整個小米生態體系帶來新挑戰。

 

關鍵字小米雲米生態鏈納斯達克掛牌
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