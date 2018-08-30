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斗六警29日深夜查獲槍彈　副局長頒發破案茶表揚

記者蘇榮泉／雲林報導2018/08/30 10:55
▲斗六警分局對於員警落實深夜盤查勤務查獲槍彈，分局長蔡詳忠〈左1〉和同仁與有榮焉。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.30）
▲斗六警分局對於員警落實深夜盤查勤務查獲槍彈，分局長蔡詳忠〈左1〉和同仁與有榮焉。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.30）

斗六市23歲楊姓男子29日凌晨1時許騎乘機車載友人在斗六市區遊蕩，斗六派出所巡佐王文君、警員賴立祥巡邏時發現2人行跡可疑，攔下後當場查獲槍枝及子彈，30日依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

斗六警分局指出，斗六派出所巡佐王文君、警員賴立祥於29日凌晨1時許巡邏勤務時，在斗六市大學路發現騎機車雙載男子形跡可疑，攔下盤查時，楊姓犯嫌神情更顯緊張，對於警方詢問更是支支吾吾、答非所問，隨後警方在楊嫌包包內查獲MODEL GUN 915手槍一把、彈匣一個(內裝有子彈4顆)及子彈半成品1顆。


▲由副局長鄒貴智代表局長，特地於至斗六派出所頒發破案茶慰勉巡佐王文君〈右1〉、警員賴立祥〈左1〉的辛勞。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.30）

雲林縣警察局對於員警落實深夜盤查勤務查獲槍彈，30日由副局長鄒貴智代表局長，特地於至斗六派出所頒發破案茶慰勉同仁辛勞。鄒副局長表示，警察24小時守護人民安全，即便深夜時分，仍堅守崗位，因此查獲槍砲案，認真盡責的態度值得敬佩，足堪同仁表率。


▲斗六派出所巡佐王文君、警員賴立祥巡邏時發現楊姓男子2人行跡可疑，攔下後當場查獲槍枝及子彈。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.30）

關鍵字斗六派出所查獲槍枝雲林縣盤查勤務槍砲
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