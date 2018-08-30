斗六警29日深夜查獲槍彈　副局長頒發破案茶表揚

斗六市23歲楊姓男子29日凌晨1時許騎乘機車載友人在斗六市區遊蕩，斗六派出所巡佐王文君、警員賴立祥巡邏時發現2人行跡可疑，攔下後當場查獲槍枝及子彈，30日依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

斗六警分局指出，斗六派出所巡佐王文君、警員賴立祥於29日凌晨1時許巡邏勤務時，在斗六市大學路發現騎機車雙載男子形跡可疑，攔下盤查時，楊姓犯嫌神情更顯緊張，對於警方詢問更是支支吾吾、答非所問，隨後警方在楊嫌包包內查獲MODEL GUN 915手槍一把、彈匣一個(內裝有子彈4顆)及子彈半成品1顆。