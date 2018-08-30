美印2+2對話 焦點因應中國

薛瑞福（Randall Schriver）今天出席華府智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment forInternational Peace）一場美印「2+2」座談上表示，美國印度洋太平洋區域戰略強調自由、開放、具有包容性，但中國的「一帶一路」戰略、南海軍事化，以及透過脅迫手段干涉他國內政等行為，顯示中國對該區域不同的想法。

（中央社記者江今葉華盛頓29日專電）美國國防部助理部長薛瑞福今天表示，美國與印度9月初舉行「2+2」對話將討論戰略與區域安全，了解與因應中國將是討論的優先議題與重點。

薛瑞福指出，美國與印度等國家應共同合作，不一定要對抗「一帶一路」倡議，但可以公開負面的一面，提供替代方案。在軍事與安全議題上，美印兩國也應證明自己是更好、更可以信賴且可靠的夥伴。

他也表示，中國的規模、影響力與地理位置，要求其他國家不得與中國合作或建立關係不切實際，但未來美印討論議題時，中國會是一個因素。

薛瑞福表示，美國支持中印修補關係，美國也希望與中國建立良好關係。他也透露，他日前跟隨馬提斯前往北京訪問時，雙方有良好溝通，儘管在南海與台灣議題意見分歧，但雙方仍希望建立穩定且具建設性關係。

美印「2+2」將在9月6日召開，由美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國防部長馬提斯（James Mattis），以及印度外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）與國防部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）舉行會談。（編輯：紀錦玲）1070830