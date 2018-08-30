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超便宜「10元商店」能賺什麼錢？老司機曝真相

生活中心／綜合報導2018/08/30 11:08
▲一名網友在 PTT 「 WomenTalk 」看板中好奇詢問，「 10 元商店」賣的東西都很便宜，究竟能賺到什麼錢？貼文引發網友熱議。（示意圖／翻攝自臉書）
▲一名網友在 PTT 「 WomenTalk 」看板中好奇詢問，「 10 元商店」賣的東西都很便宜，究竟能賺到什麼錢？貼文引發網友熱議。（示意圖／翻攝自臉書）

物價逐年上升，台灣卻仍有許多「 10 元商店」屹立不搖，不少民眾也喜歡到 10 元商店尋寶，裡面的商品雖並非每樣都是 10 元，但大多比市面上來得便宜。一名網友在 PTT 「 WomenTalk 」看板中好奇詢問，「 10 元商店」賣的東西都很便宜，究竟能賺到什麼錢？貼文引發網友熱議。


▲一名網友在 PTT 「 WomenTalk 」看板中好奇詢問，「 10 元商店」賣的東西都很便宜，究竟能賺到什麼錢？貼文引發網友熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

原 Po 在文中表示，自家附近有許多這類型的商店，平時喜歡進去挖寶，他接著說「之前買到可愛漂亮的戒指，只要 15 、 20 元，我都一次買十幾個，還有一些貼紙」。不過，店內也並非每樣商品都是 10 元，但確實都比市面上便宜一些。

原 Po 好奇詢問廣大網友「你們會去逛嗎？」更指出店內商品都很便宜，感覺也沒有很多人買，開這種店究竟收入來源為何？直問「有些東西人家賣 500 元，他只賣 80 元，他是能賺到什麼錢？你們不覺得很奇怪嗎？」

文章隨即引發網友熱議，紛紛回應「很多價錢高的，品質也未必好」、「會去買髮束，因為常常用一次隨手一放就弄丟，乾脆買便宜的」、「小時候會去逛，長大之後寧可花錢買好一點的」、「會啊！買一些消耗品，像鞋墊這種兩三個月換一次的」、「買過鯊魚夾，跟精品店一模一樣，精品店賣 50 塊」、「有啊！買梳子跟原子筆」、「一定有賺錢，賠錢的生意沒人做」。

有內行網友則透露，這些 10 元商店很多貨源其實是「切貨」，去拿倒閉商家的商品來賣，以低於市價的價格將貨品買斷，再用低價販售，有時廠商在庫存壓力下，也會將貨品跳過經銷商直接販售。

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