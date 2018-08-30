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增長將比電商產業更強勢 投行上調PayPal目標價

鉅亨網2018/08/30 10:40
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投資銀行傑富瑞 (Jefferies) 於 29 日的報告中指出，看好第三方線上支付服務商 PayPal 的核心業務，認為其支付平台的優勢將持續推升該公司股價，分析師並重申對 PayPal 的「買入」評級。

Jefferies 的分析師 John Hecht 將 PayPal 的目標價格從每股 100 美元上調至 110 美元，比 29 日收盤價格 92.62 美元高出約 21%。

PayPal股價日線走勢圖
PayPal 股價日線走勢圖

Hecht 在給客戶的報告中指出，「PayPal 的核心業務，正顯示令人矚目的增長。我們相信 PayPal 在支付生態系統中擁有獨特地位，與大量的消費者和商家建立強力且不斷增長的直接關係，考量 PayPal 廣泛的消費者族群和商業足跡，我們預期 PayPal 的增長率將超越電子商務行業的增長率。」

該分析師表示，PayPal 旗下行動支付服務 Venmo 的成功，並不是該公司唯一主要的增長動力。Hecht 在報告中指出，除了 Venmo 的良好表現，投資者應該關注該公司核心業務，PayPal 對產品的主要策略，促使用戶與平台有更多的互動，該公司吸引新用戶後，不斷地加深用戶與平台的黏著度。

截至 6 月底，PayPal 擁有 2.44 億活躍註冊用戶，自 2008 年以來，平均用戶增長率為 13%。此外，Hecht 指出，今年第二季，在扣除 Venmo 處理的轉帳金額後，PayPal 的行動總支付量增長了 40%，PayPal 的手機應用程式每日活躍用戶約為 60 萬人。

儘管 PayPal 面臨 Square Cash 的挑戰，Hecht 指出，活躍用戶的快速增長，推升了總交易量和交易金額，App Data 的數據顯示，PayPal 仍占有很大的市占和使用率。

截至 29 日，PayPal 股價今年已上漲了 23%，同一時間，大盤標普 500 指數漲幅為 8%。

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