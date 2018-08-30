前蘇格蘭首席大臣被控性騷擾 宣布退出民族黨

薩孟德今晚在社群媒體貼出一則影片宣布，他將退出蘇格蘭民族黨，避免「內部的重大分裂」以及來自對手政黨的攻擊。

薩孟德被控於2013年擔任首席大臣期間發生性騷擾行為，蘇格蘭政府今年1月提出2件刑事指控令，上週在媒體曝光。薩孟德強烈否認，並針對刑事指控令的處理程序，對蘇格蘭政府採取法律行動。

薩孟德說：「我參政不是為了讓反對者大肆攻擊蘇格蘭民族黨，議會下週重新開會之前，我已經遞出辭呈以消弭對手的攻訐。我認為最重要的是，如果黨是迫於無奈而將我停權，那麼可能製造內部的重大分裂。」

薩孟德重再次否認性騷擾指控，並駁斥「任何暗示犯罪的說法」。

根據「每日記事報」（Daily Record）上週刊出的報導，警方已經奉命調查，關於薩孟德在愛丁堡的首席大臣官邸布特大樓（Bute House）涉嫌對2名職員性侵的指控。

報導指出，隨著一項內部調查之後，蘇格蘭政府官員將此案轉給警方。薩孟德主張，蘇格蘭政府在他卸任3年之後提出刑事指控，此舉「不合法」。但蘇格蘭政府則表示，將會「強力捍衛自身立場」。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070830