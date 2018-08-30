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娛樂

專訪／陳葦廷從0開始努力　練舞到骨裂公司要求活動全停

記者吳雨婕／專訪2018/08/30 15:40
▲陳葦廷專訪。（圖／記者陳明安攝 , 2018.08.17）
▲陳葦廷專訪。（圖／記者陳明安攝 , 2018.08.17）

看過電視劇《姊的時代》的觀眾們一定不陌生，那首插曲〈最好的我們〉由清脆的女聲演唱，其中溫柔聲線卻偶爾在激烈的旋律處爆發的嗓音，令人難忘。而演唱者陳葦廷，正是被曹格延力訓練的弟子，等待許久的時日，才終於發片。

一到會面的地點，陳葦廷整身白，頭髮則是綁成俏麗的馬尾，讓原本悶熱的天氣，似乎都清新起來。身為曹格的弟子，一定有許多壓力，談起這些，陳葦廷回想起在培訓期，提到當時給自己的壓力真的很大，不僅會為自己設定目標，還希望要趕快達成目標，目的就是期望能早點發片，更透露這張專輯，其實2015年就應該要發，但因為陸陸續續許多事情而延後，變成在等待更洽當的時機推出，「剛好搭上（曹格的）巡演，所以可以多點舞台的經驗。」也許是由於多了舞台經驗，讓她在面對媒體、舞台反而能比其他新人更加從容。


▲陳葦廷回想起培訓時期，真的很辛苦。（圖／記者陳明安攝 , 2018.08.17）

過去是Youtuber的陳葦廷，一夕之間轉變成曹格的門生，身分上的轉變讓她連心境都不同，陳葦廷笑說，一開始真的很著急，「一切從0開始，有很多東西要累積，像是要自己創作、與團隊磨合培養默契。」她樂觀的說著，沒有一絲退卻，因為這份工作，這個身分是她一直以來喜歡的，就算來到台灣後，嚴重的水土不服讓她第一年都在感冒生病，但堅強的她都挺了過來。而讓她覺得最辛苦的，是等待。

大概能了解為什麼等待辛苦，揣著如太陽般熾熱的夢想，時間卻一天天流逝，如同走在一個沒有底的山洞，看不見出口的微光，那是何等的折磨人？


▲陳葦廷成為曹格弟子後，一切從頭開始。（圖／記者陳明安攝 , 2018.08.17）

陳葦廷可說是在培訓期間，用盡了所有的力氣努力，心中的完美主義作祟，把自身能力逼到最緊繃，她曾把自己關在房間3、4天不出門，拚命要做出音樂，她邊說，邊比手畫腳，想要描述的更貼切，「我有一次跳舞撞到鐵椅，結果腳小指骨頭裂開，但我沒注意，直到中間暫停時間，才發現腳已經變紫色，還因為這樣休息了3個月。」可是因為心裡太過急迫，在腳還沒好的狀況下，偷偷練舞，竟然再次讓骨裂更嚴重，連公司都看不下去，把所有日程暫停，讓她想清楚再回來。


▲陳葦廷曾把自己逼到很緊繃，讓身旁的工作人員也看不下去。（圖／記者陳明安攝 , 2018.08.17）

回去澳洲再回來，陳葦廷調整好心態重新出發，她爽朗的爆料：「我不會再把自己關在家，我會跑去跟便利超商店員講話，或是打招呼。」這個轉變雖然聽起來好笑，但其實包含很大的勇氣。


▲陳葦廷轉變心境再出發。（圖／記者陳明安攝 , 2018.08.17）

關鍵字陳葦廷曹格姊的時代
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