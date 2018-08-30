影／與黨產會不同調　蔡英文肯定軍友社貢獻

黨產會繼認定婦聯會為國民黨附隨組織後，將中華民國軍人之友社列入下一波重點調查對象，清查勞軍捐。不過，蔡英文總統今(30)日在軍人節暨全民國防教育日表揚活動上，卻肯定軍友社對提升軍人形象的貢獻。

國防部30日舉辦軍人節暨全民國防教育日表揚活動，表揚國軍建軍備戰與推動全民國防成效績優團體，由蔡英文總統親自主持，並頒獎表揚「國軍楷模」、「國軍模範團體(主官)」、「全民國防教育傑出貢獻個人獎」、「全民國防教育傑出貢獻團體獎」等獲獎人員。

國防部表示，為感謝軍人之友社對國軍的關懷，今年特別與軍人之友社共同辦理表揚活動，接受表揚人員計有「國軍楷模」陸軍澎湖防衛指揮部張為朝上校等45位、「國軍模範團體(主官)」陸軍澎湖防衛指揮部反裝甲連柯俊豪少校等26位、「敬軍模範」臺灣省進出口商業同業公會聯合會理事長林萬得先生等22位、「全民國防教育傑出貢獻個人獎」文化部文化資產局副局長邱建發先生等27位、「全民國防教育傑出貢獻團體獎」敏惠醫護管理專科學校校長葉至誠先生等14位，合計134位。