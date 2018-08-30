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政治

影／與黨產會不同調　蔡英文肯定軍友社貢獻

記者呂炯昌／台北報導2018/08/30 12:42
▲軍人之友社理事長李棟樑前往金門勞軍，親切與兩棲營官兵互動。（圖／軍聞社提供）
▲軍人之友社理事長李棟樑前往金門勞軍，親切與兩棲營官兵互動。（圖／軍聞社提供）

黨產會繼認定婦聯會為國民黨附隨組織後，將中華民國軍人之友社列入下一波重點調查對象，清查勞軍捐。不過，蔡英文總統今(30)日在軍人節暨全民國防教育日表揚活動上，卻肯定軍友社對提升軍人形象的貢獻。

國防部30日舉辦軍人節暨全民國防教育日表揚活動，表揚國軍建軍備戰與推動全民國防成效績優團體，由蔡英文總統親自主持，並頒獎表揚「國軍楷模」、「國軍模範團體(主官)」、「全民國防教育傑出貢獻個人獎」、「全民國防教育傑出貢獻團體獎」等獲獎人員。

國防部表示，為感謝軍人之友社對國軍的關懷，今年特別與軍人之友社共同辦理表揚活動，接受表揚人員計有「國軍楷模」陸軍澎湖防衛指揮部張為朝上校等45位、「國軍模範團體(主官)」陸軍澎湖防衛指揮部反裝甲連柯俊豪少校等26位、「敬軍模範」臺灣省進出口商業同業公會聯合會理事長林萬得先生等22位、「全民國防教育傑出貢獻個人獎」文化部文化資產局副局長邱建發先生等27位、「全民國防教育傑出貢獻團體獎」敏惠醫護管理專科學校校長葉至誠先生等14位，合計134位。

蔡英文在致詞時感謝軍友社李棟樑理事長，她說長期以來李理事長號召企業界支持國軍，主辦各項敬軍活動，對提升軍人形象、軍愛民、民敬軍有很大的貢獻，特別感謝軍友社的辛勞。

 

關鍵字軍人節軍友社黨產會
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