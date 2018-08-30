桐成控股復牌暴漲95% 火幣集團李林成為其控股股東

桐成控股公佈，於 2018 年 8 月 21 日，要約人 Huobi Global Limited 及 Trinity Gate(買方)、New Wave Capital Limited(賣方) 及擔保人訂立買賣協定，內容有關買賣合共 2.16 億股待售股份 (占公司已發行股本約 71.67%)。

桐成控股 (1611-HK) 獲火幣集團李林折價 11.7% 提全購，成為桐成控股股東，今 (30) 日復牌暴漲 94.81%，報港幣 6 元，市值來到港幣 18 億元；截至發稿，漲幅收斂至 62.013%，報港幣 4.99 元。

交易完成後及至 2018 年 8 月 29 日，要約人與其一致行動人士 (包括 Trinity Gate) 於合共 2.16 億股股份中擁有權益，相當於該公司已發行股份約 71.67%。

根據收購守則規則，要約人須就所有已發行股份作出強制性無條件現金要約及提出適當的要約藉以註銷所有尚未行使的購股權。每股要約股份港幣 2.72 元 (較 8 月 21 日收盤價港幣 3.08 元折讓 11.7%) 及註銷每份購股權要約為港幣 1.22 元。

公告顯示，要約人為一間在開曼群島註冊成立的有限公司。要約人分別由 Huobi Universal Inc. 及 Huobi Capital Inc 擁有 70% 及 30% 權益。李林透過其全資公司 Huobi Capital 及其非全資公司 Huobi Universal 控制要約人，因此，李林為要約人的最終控股股東，合共應占要約人權益約 66%。

李林為一名擁有逾 10 年技術、企業管理及區塊鏈方面經驗的企業家。其于 2013 年成立 Huobi Group，並任 Huobi Group(提供數位資產交易平台) 的主席，現任 Huobi Group 的行政總裁。

Huobi Group 由多家公司組成，其中包括 Huobi Global Limited(Seychelles)，運營全球領先的數位資產交易平台，致力於探索數位資產投資機會，亦為數以百計的數位資產對提供交易及投資服務，及 Huobi Capital，專注於區塊鏈行業風險投資。