完成參選登記 蘇貞昌：讓新北更新更好

（中央社記者林長順新北30日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天在家人陪同下，到新北市選委會登記參選。他表示，新北市近年來一直被比下去，他參選就是要帶來改變，讓新北變得更新、更好。

蘇貞昌上午由妻子詹秀齡、女兒及民主進步黨新北市黨部主委余天陪同登記參選。蘇貞昌說，從決定參選以來，他非常努力走遍新北每一個角落，握到鄉親的每一雙手，報告他的政策，包括要讓都市再生、產業創生、要扶老攜幼，要讓新北成為智慧交通的城市。

他指出，鄉親們非常肯定他過去的政績，非常懷念過去一同努力奮鬥的歷史，對他未來充滿著期待，就因為有這種熱情和期待，讓他「衝衝衝」的動力一直持續增加。