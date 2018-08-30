嗶嗶！正妹渾圓「雪球」太吸睛　網友根本無視小老虎

正妹 Parvinee T. 將自己與小老虎玩耍的影片 po 至個人社群網站上，畫面可見， Parvinee T. 一邊開心的燦笑，一邊彎下身來撫摸小老虎，而小老虎也溫馴的讓正妹觸碰並開心吃著飼料，還乖乖的與 Parvinee T. 留下合照。不過，影片一出，網友眼裡絲毫不見可愛小老虎，只見眼前這位豪乳正妹。

泰國一名正妹辣模日前到芭達雅老虎公園與小老虎玩耍，當天她身穿連身低胸洋裝，彎腰低身與小老虎近距離接觸，渾圓「雪球」簡直快要掉出，網友看後不禁直呼「超羨慕那隻老虎...」



▲正妹 Parvinee T. 與小老虎玩耍。（圖／翻攝自picbear online）

Parvinee T. 長相甜美、身材姣好，據悉，她是一名泰國女模，暱稱帕爾（ Par ），經常在個人網站上分享清涼養眼照，讓不少網友看了大飽眼福，進而吸引眾多追蹤者。



▲Parvinee T. 經常在個人網站上分享清涼養眼照，讓不少網友看了大飽眼福。（圖／翻攝自picbear online）



▲Parvinee T. 擁有天使臉孔、魔鬼身材。（圖／翻攝自picbear online）



▲Parvinee T. 長相甜美、身材姣好，圈粉無數。（圖／翻攝自picbear online）