吳釗燮：捍衛印太區域自由民主 台灣願分享經驗

財團法人兩岸交流遠景基金會、美國新美國安全中心（Center for a New American Security, CNAS）及日本笹川平和財團（The Sasakawa Peace Foundation）合作，今天在台北遠東香格里拉大飯店，以「共同推動自由與開放的印度太平洋區域」為題，辦理「印太安全對話」。

（中央社記者呂欣憓台北30日電）外交部長吳釗燮今天談到印太區域表示，台灣無意抑制任何國家的崛起，理念相似的國家在尋求他們的印太戰略時，台灣是一個理想的夥伴，在捍衛自由民主的第一線上，台灣願意伸出援手並分享經驗。

吳釗燮以英文致詞表示，印太區域是貿易和權力的中心，也是人口最多、許多經濟體快速成長的區域，印太區域是否可以自由繁榮的發展、這區域裡的國家是否可以平等尊嚴地互動，攸關這個區域40億人口的安全。

至於印太區域的範圍，吳釗燮說，曾有個美國官員告訴他，是從太平洋的中心夏威夷到印度大陸，而要如何在這個區域維持和平以及秩序，他相信理念相似的民主政體都在尋找答案。

吳釗燮分享台灣對印太區域的看法，他指出，在自由和開放的印太區域中，民主是最重要的元素，可以確保區域和平、穩定和繁榮，因此，理念相似的國家必須要強化這個區域的民主機制，台灣在民主化以及建立活躍公民社會的經驗，可以為其他國家提供典範，「台灣準備好伸出援手」。

吳釗燮說，大家也可以看到印太區域合作的具體元素，例如美國和日本正在攜手促進印太區域的公私部門投資，台灣的新南向政策，也能在其中扮演角色，台灣樂於和所有的夥伴一起努力，建立產業夥伴關係並分享經驗。

吳釗燮指出，基礎設施也有很大的潛力，因此台灣投入35億美元支持新南向國家的基礎設施和發展計畫，台灣在運輸、物流和建造的專業，可以在印太區域的未來發展中扮演更重要的角色。

吳釗燮進一步指出，印太區域這個概念中也有安全動態，台灣無意抑制任何國家的崛起，不過對許多國家來說，這是一個加強集體安全的機會，這也是要提醒理念相似的國家，如果要捍衛自己國家被平等尊嚴對待的權利，並享有免於被威脅的恐懼，理念相似的國家就要站在一起並團結在一起。

吳釗燮說，從許多方面來看，理念相似的國家在尋求他們的印太戰略時，台灣是一個理想的夥伴，台灣可以提供貿易、投資和專業等，「我們站在捍衛自由、民主以及所有我們珍惜價值的第一線，我們面對的威脅，也是對區域自由、開放和繁榮的挑戰。」

他最後表示，台灣認為，一個自由且開放的印太區域必須是區域合作的成果，理念相似的國家必須願意對話並合作，今天的研討會是很好的機會來看看台灣可以在印太區域的位置。（編輯：謝佳珍）1070830