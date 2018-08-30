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這家成立近50年的晶片廠 是今年及8月美股最大贏家

鉅亨網2018/08/30 11:08
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標準普爾 500 指數今年表現最好的股票，並不是 FAANG 的一員，而是超微半導體 (AMD) (AMD-US) 。AMD 光在 8 月就上漲 37%，今年以來強漲 144%，是美股近期最大贏家。

AMD 在 1969 年成立於矽谷，但是近 50 年的歷史上，最「稱職」的角色卻是扮演落後的競爭對手，而不是產業龍頭。在 CPU 市場一直輸給英特爾 (Intel)(INTC-US) 的主導地位，而顯卡 GPU 業務，也被 Nvidia(NVDA-US) 的光芒所掩蓋。

不過 AMD 改變策略，推出商用數據中心的新產品，帶來的強勁的獲利，股價漲勢更勝過兩大競爭對手。相較於 AMD 今年 140% 的漲勢，Nvidia 的漲勢約 42%，英特爾只維持平盤附近

AMD今年股價表現優於主要對手
AMD 今年股價表現優於主要對手

讓 AMD 振衰起敝的關鍵，就是新的 Radeon 伺服器顯示卡，它讓數據中心上同時運行虛擬 PC 變得更加容易。這種以企業為中心的產品，讓 AMD 成功由英特爾手中搶下市占，強化了投資人的信心。

標普500指數8月漲幅前十科技股(圖表取自Market Watch)
標普 500 指數 8 月漲幅前十科技股 (圖表取自 Market Watch)

在 AMD 的帶動之下，IT 類股在今年 8 月成為美股的當紅炸子雞，單月已經大漲 6,0%，居所有類股之冠。其後是電信股的 4.6% 及非必需消費品的 4.1%。8 月標普 500 科技股中，漲幅前十名均超過 10% 以上，除 AMD 以 37% 居冠之外，蘋果、Nvidia 及 Twitter 也有 11-16% 的漲勢。

值得注意的是，儘管 AMD 及 Nvidia 所處的半導體類股，今年特別是 8 月的表現格外優異。分析師指出，與其他股票相較，當前半導體的整體估值仍相對較低。目前標普 500 指數的本益比為 16.9，IT 類股為 19.2，而半導體類僅 13.5。

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