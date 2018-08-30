這家成立近50年的晶片廠 是今年及8月美股最大贏家

標準普爾 500 指數今年表現最好的股票，並不是 FAANG 的一員，而是超微半導體 (AMD) (AMD-US) 。AMD 光在 8 月就上漲 37%，今年以來強漲 144%，是美股近期最大贏家。

AMD 在 1969 年成立於矽谷，但是近 50 年的歷史上，最「稱職」的角色卻是扮演落後的競爭對手，而不是產業龍頭。在 CPU 市場一直輸給英特爾 (Intel)(INTC-US) 的主導地位，而顯卡 GPU 業務，也被 Nvidia(NVDA-US) 的光芒所掩蓋。

不過 AMD 改變策略，推出商用數據中心的新產品，帶來的強勁的獲利，股價漲勢更勝過兩大競爭對手。相較於 AMD 今年 140% 的漲勢，Nvidia 的漲勢約 42%，英特爾只維持平盤附近。