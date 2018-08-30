調查：中國App用戶 8成5遇過個資外洩

根據調查結果，當消費者個資外洩後，86.5%的受訪者曾收到推銷電話或簡訊騷擾；75.0%接過詐騙電話；63.4%表示收到垃圾郵件。此外，部分受訪者曾收到違法訊息如非法連接等，甚至還有個人帳戶密碼被盜用。

中國消費者協會官網29日發布「App個人信息洩露情況調查報告」指出，85.2%的受訪者因為使用App遇過個資外洩，沒有遇過的僅有14.8%。

（中央社台北30日電）中國大陸App個資洩露問題嚴重，最新調查報告指出，85.2%的受訪者表示遇過個資外洩的情況，並因此接到推銷電話、詐騙電話、簡訊騷擾以及收到垃圾郵件。

調查指出，個資外洩主要途徑是經營者未經本人同意收集個人訊息，占調查總樣本的62.2%；經營者或不法分子故意洩露、出售或者非法向他人提供個人訊息，占調查總樣本60.6%。

網路服務系統存有漏洞造成個人訊息洩露占57.4%；不法分子透過木馬病毒、釣魚網站等手段盜取、騙取個人訊息占34.4%；經營者收集不必要的個人訊息占26.2%。

根據調查，消費者遭遇個資外洩後，約有1/3受訪者選擇「自認倒楣」，一方面可能是基於無力應對的選擇，另一方面也可能是應對無效後的接受現狀。

還有近8成受訪者認為App在自身功能不必要的情況下獲取用戶隱私權限；近8成受訪者認為App採集個人訊息的原因是推銷廣告；超過8成的受訪者認為當前App在用戶個人訊息保護方面需要加強。

根據調查結果，個人訊息的安全保護意識淡薄和相關監管不到位是受訪者認為App出現個人訊息安全問題最主要的原因，比例分別為64.0%和57.3%。

調查報告指出，中國網民在網路遭遇詐騙等問題上的經濟權益損失超過千億人民幣。根據全國消協組織受理消費者投訴情況統計，2018年上半年電商平台、社交平台軟體等非法搜集消費者個人訊息現象，成為投訴新熱點。

中國消費者協會是於2018年7月17日至8月13日組織開展這項問卷調查。採取在線網路調查方式，共計回收有效問卷5458份。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070830