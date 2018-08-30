美網／趁休息時間偷交流　穆雷控訴對手作弊

美國網球公開賽次輪，英國前球王Andy Murray(穆雷)對上西班牙好手Fernando Verdasco，最終以盤數1:3不敵對手。不過賽後他卻抱怨對手在休息時和自己的教練對話，認為這種事情不應該發生。

此次美網由於天氣炎熱，大會准許選手們有10分鐘的休息時間，女子球員是在第2盤後，男子球員則是在第3盤之後可以要求進更衣室休息。

而Murray表示自己當時進去休息室淋浴，看到Verdasco正在和教練以及一名選手聊天，他認為這違反了規定，而且對自己很不公平，因此他就去找了大會裁判。