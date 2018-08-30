美網／趁休息時間偷交流　穆雷控訴對手作弊

美國網球公開賽次輪，英國前球王Andy Murray(穆雷)對上西班牙好手Fernando Verdasco，最終以盤數1:3不敵對手。不過賽後他卻抱怨對手在休息時和自己的教練對話，認為這種事情不應該發生。
此次美網由於天氣炎熱，大會准許選手們有10分鐘的休息時間，女子球員是在第2盤後，男子球員則是在第3盤之後可以要求進更衣室休息。
而Murray表示自己當時進去休息室淋浴，看到Verdasco正在和教練以及一名選手聊天，他認為這違反了規定，而且對自己很不公平，因此他就去找了大會裁判。
「我沒有責備Verdasco和他團隊的意思。他們可能不清楚規則。他們肯定不是故意違反規則的。按理說，不應該是和他交手的球員去找比賽監督。如果不是我說了，他們可能會一直聊，談比賽、戰術之類的。」Murray如此表示。
但對此指控，Verdasco極力喊冤，他直言自己當時只是進去泡冰浴，雖然有見到教練但沒有和他說話，僅僅因為詢問時間而和另外一位選手Marcos Baghdatis及他的教練短暫交談。
Verdasco有些無奈的說，「我進去後，看到了我的教練，我們沒有說一句話。我很快穿好了衣服，前往了球場。我不想說是他撒謊了，但我確實沒有和教練團隊的任何人說任何話，我知道規則，我不想成為違反規則的人。」