台人居住證9/1上路 北京領不到

中國公安部副部長侍俊16日宣布，「港澳台居民居住證申領發放辦法」將在9月1日生效，符合條件的港澳台居民，可持有效通行證件到當地公安機關申請辦理。

（中央社記者繆宗翰北京30日電）中國公安部日前公布，9月1日起開放台灣民眾申辦大陸居住證。據了解，這項政策還無法全面落實，包含北京在內的許多省市，至今未推出地方施行細則，屆時無法受理民眾申辦。

截至目前，中國大陸僅福建、廣東、湖北與江蘇等地推出居住證施行細則，開放9月1日申辦。

對於居住證措施，有北京台商近日私下表示，自願申辦的多數是在大陸深耕已久的「老台商」，對來大陸短期出差的台幹而言，沒有吸引力。雖然官方宣稱「根據本人意願申請居住證」，但不排除有間接施壓的可能性。

另外，接近開學季，不少台生已抵達北京，完成註冊手續。對於申辦居住證必須符合「在大陸居住半年以上」的條件，有台生對記者表示，這對寒暑假便會返回台灣的學生並不便利。

多名台生表示，居住證措施並未註明「居住半年以上」定義，是以單次出入境為限，還是一年之間累計時間。因此，台生多還在觀望，不會一推出就立刻申辦。

也有台生質疑，台灣學生在中國大陸面臨最直接的問題，就是持台胞證購買交通票券不便。既然台胞證本就定義為「通行證件」，為什麼還要再辦理另一種證件，還得「住滿半年」，才能滿足「出行」需求。（編輯：馮昭）1070830