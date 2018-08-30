賴揆準公托瀕臨潰敗！全台4282私幼「串聯抵制」

行政院長賴清德的準公共化托育政策瀕臨潰敗！中華民國兒童教保聯合總會總會長謝子元及中華民國幼兒教育聯合總會總會長何明德聯合發表公開信，宣布「全國私幼一致決定，不加入準公共化！」還狀告公平交易委員會，創下民間業者指控政府聯合壟斷的首例。因私幼占全國幼兒園的近七成，賴揆的準公托政策要推動恐怕困難重重。

為了對抗少子化問題，賴清德 7 月底宣布準公托政策，也就是政府和符合資格的私立托兒、幼兒園業者合作，讓私幼業者變成公共托育的「加盟店」，政府補助提供近 8 萬名額給 2 到 5 歲幼兒就讀，一般家庭每月自付額僅 4500 元，幾乎和念公幼學費差不多，預計 2022 年可增為 21.9 萬名額。