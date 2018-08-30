賴揆準公托瀕臨潰敗！全台4282私幼「串聯抵制」

行政院長賴清德的準公共化托育政策瀕臨潰敗！中華民國兒童教保聯合總會總會長謝子元及中華民國幼兒教育聯合總會總會長何明德聯合發表公開信，宣布「全國私幼一致決定，不加入準公共化！」還狀告公平交易委員會，創下民間業者指控政府聯合壟斷的首例。因私幼占全國幼兒園的近七成，賴揆的準公托政策要推動恐怕困難重重。
為了對抗少子化問題，賴清德 7 月底宣布準公托政策，也就是政府和符合資格的私立托兒、幼兒園業者合作，讓私幼業者變成公共托育的「加盟店」，政府補助提供近 8 萬名額給 2 到 5 歲幼兒就讀，一般家庭每月自付額僅 4500 元，幾乎和念公幼學費差不多，預計 2022 年可增為 21.9 萬名額。
不過這項政策引起業者強力反彈，中華民國幼教聯合總會、中華民國兒童教保聯合總會及中華幼兒教育協會 7 月在發給幼教業者公開信中指出，新制未與業者充分溝通即倉促上路，並列舉七大謬誤，呼籲業者全面抵制。昨（ 29 ）日又發出公開信，明確指出「全國私幼一致決定，不加入準公共化。」
私立幼教業者上周赴公平交易委員會檢舉，認為政府想將全國私幼，收編為統一價格的準公共化幼兒園，影響公平競爭，有聯合壟斷、違反公平交易法疑慮，盼公平會立案調查。公平會副主委彭紹瑾昨天證實，私幼業者的檢舉案「已立案，處理中」。
據教育部統計， 106 學年度全國共有 6323 家幼兒園，其中公立 2041 家，私幼共 4282 家，私幼占近 6 成 8 。謝子元指出，政府用無本生意的非營利幼兒園，當成準公共化的「收費與薪資」標準，對私幼根本就是一個保證虧損的收費標準，因此他們一致決定私立幼教不加入準公托。