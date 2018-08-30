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開學日點硃砂、戴狀元帽　林右昌期許學童增長智慧

記者蔡琇惠／基隆報導2018/08/30 12:08
▲開學日，基隆市長林右昌幫小朋友點硃砂、戴狀元帽，並致贈蘋果、筷子，祝福他們平安快樂。（圖／基隆市政府提供）
▲開學日，基隆市長林右昌幫小朋友點硃砂、戴狀元帽，並致贈蘋果、筷子，祝福他們平安快樂。（圖／基隆市政府提供）

今(30)日是開學日，基隆市長林右昌一早在安樂國小門口和師長、家長們共同迎接學生，陪伴小一新鮮人展開小學生活的第一天，校方也用心安排迎新活動，幫小朋友點硃砂、戴狀元帽，並致贈蘋果、筷子，祝福他們未來6年都能「蘋」安成長、「筷」樂健康。

開學第一天，安樂國小特別規劃具有教育意義的活動迎接新生，首先由林右昌帶領著小朋友們穿越「狀元」、「勤學」、「健康」、「感恩」、「尊重」、「負責」、「關懷」、「合群」、「勇敢」、「孝順」、「創意」11道門後，開啟「智慧」門迎向「未來」。

林右昌期許小朋友每天開心學習、增長智慧，他向小一新鮮人說，大家從幼稚園畢業、進到小學一年級，要乖乖聽師長的話，小學跟幼稚園有很多不一樣的地方，要更懂事，在學校努力學習，好好唸書，未來成為社會的好公民。

林右昌也提到，基隆市政府從3年前開始推動智慧教育計畫，除「班班數位化」，全面提升學校寬頻網路速度，去(106)年起更推動「校校有智慧創客教室」，並設立以Google for Education為基礎的智慧教育創新研發實驗室，預計在9月完工，希望以創新中心為基底，作為學校推動智慧教育的引擎，包括師資培育、新的教材與教學觀念翻新，都可以從這個中心啟動。

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斗六警深夜查獲槍彈　副局長表揚

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