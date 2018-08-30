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中央社

假日連睡36小時 睡太多是心理生病了

中央社2018/08/30 11:02
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北30日電）小李從事高壓業務工作，常半夜才下班，一到假日就倒頭呼呼大睡，甚至連睡36小時，「床上一條蟲」讓家人擔心，檢查後發現是因焦慮、憂鬱導致嗜睡，經抒壓訓練後漸好轉。

開業精神科醫師楊聰財今天表示，現代人工作壓力大，普遍睡不好，但門診有時看到病人主訴工作或開會時常常無意間睡著，或是白天根本爬不起來上班，懷疑自己罹患嗜睡症。但嗜睡症並非常見疾病，這些病人多半是因心理、情緒導致的嗜睡症狀。

23歲小李（化名）半年前開始人生第一份工作，因對新工作還不上手，加上業績壓力大，常常半夜才下班回家，一到假日就倒頭呼呼大睡，而且一睡就睡了36個小時。期間只起床上廁所，繼續倒頭就睡，連吃飯都叫不起來。

原本小李家人也不以為意，認為休假補眠很正常，但小李連續好幾個月的假日幾乎都在睡覺，連朋友約他都懶得出門。家人驚覺不對勁，趕緊帶他到精神科診所檢查，經評估並不是罹患嗜睡症，而是因壓力大造成焦慮。

楊聰財說，類似小李這種類型的嗜睡病人，多是因長期壓力、焦慮、憂鬱、生悶氣等負面情緒累積引起的嗜睡問題，並非罹患嗜睡症，也顯示民眾對於嗜睡問題充滿迷思，通常經過心理治療、專業的抒壓訓練及調整作息後，嗜睡現象就會明顯改善。

導致嗜睡狀態的發生原因相當多而複雜，楊聰財表示，包括長期壓力累積的疲憊感、長期睡眠不足，或是肥胖、憂鬱症、睡眠呼吸中止症，以及特殊遺傳疾病等，也會出現嗜睡問題。

楊聰財說，嗜睡也可能與藥物或酒精等物質濫用有關，特別是鎮靜助眠藥物。民眾若有長期嗜睡現象，最好尋求專業醫師協助診斷，避免影響生活及工作。

遠離壓力、創造心理健康，楊聰財建議，應養成良好睡眠習慣、注意飲食均衡、保持正向樂觀心情、學習正確抒壓技巧及培養適當運動習慣。（編輯：黃于）1070830

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