假日連睡36小時 睡太多是心理生病了

（中央社記者陳偉婷台北30日電）小李從事高壓業務工作，常半夜才下班，一到假日就倒頭呼呼大睡，甚至連睡36小時，「床上一條蟲」讓家人擔心，檢查後發現是因焦慮、憂鬱導致嗜睡，經抒壓訓練後漸好轉。

開業精神科醫師楊聰財今天表示，現代人工作壓力大，普遍睡不好，但門診有時看到病人主訴工作或開會時常常無意間睡著，或是白天根本爬不起來上班，懷疑自己罹患嗜睡症。但嗜睡症並非常見疾病，這些病人多半是因心理、情緒導致的嗜睡症狀。

23歲小李（化名）半年前開始人生第一份工作，因對新工作還不上手，加上業績壓力大，常常半夜才下班回家，一到假日就倒頭呼呼大睡，而且一睡就睡了36個小時。期間只起床上廁所，繼續倒頭就睡，連吃飯都叫不起來。