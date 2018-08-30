以工代賑緩不濟急？政院：積水退去，另一場戰爭才開始

823豪雨造成南台灣淹水災情，行政院長賴清德也三度南下勘災，宣布啟動「以工代賑」機制，協助災區重建家園，不過地方鄉鎮長認為此舉「緩不濟急」，無法提供幫助。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）今（30）日表示，積淹水退去後，另一場戰爭才要開始，呼籲災區民眾一起打掃環境，防杜任何疾病發生。
賴清德昨日在嘉義縣勘災時宣布，勞動部已啟動「以工代賑」機制，民眾可申請擔任水災臨時工，協助鄰里整理、重建家園，1個小時140元，1個月最多有170多個小時，由勞動部給付薪水，讓災民儘快恢復正常生活。災民補助款部分，行政院給予每戶2萬元、縣市政府每戶5千元，至於賑災基金會的補助款，由董事會開會後決定。
不過地方鄉鎮長認為，這次水災，許多地方早已退水多天，房子早就整理結束，現在若透過勞動部登記、分派臨時工，會不會緩不濟急？認為放寬受災戶淹水申請限制比較實際。
Kolas受訪時表示，在積淹水退去後，另外一場戰爭才要開始，就是環境清潔、打掃，以及民眾的健康問題，因此行政院即時啟動「以工代賑」的臨時工制度，就是希望災區民眾大家一起來，打掃環境，為自己的家園恢復原狀。而且最重要的是，要杜絕疾病、傳染病和皮膚病的發生，這個部分一直是防救災非常重要的環節。