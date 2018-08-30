以工代賑緩不濟急？政院：積水退去，另一場戰爭才開始

823豪雨造成南台灣淹水災情，行政院長賴清德也三度南下勘災，宣布啟動「以工代賑」機制，協助災區重建家園，不過地方鄉鎮長認為此舉「緩不濟急」，無法提供幫助。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）今（30）日表示，積淹水退去後，另一場戰爭才要開始，呼籲災區民眾一起打掃環境，防杜任何疾病發生。

賴清德昨日在嘉義縣勘災時宣布，勞動部已啟動「以工代賑」機制，民眾可申請擔任水災臨時工，協助鄰里整理、重建家園，1個小時140元，1個月最多有170多個小時，由勞動部給付薪水，讓災民儘快恢復正常生活。災民補助款部分，行政院給予每戶2萬元、縣市政府每戶5千元，至於賑災基金會的補助款，由董事會開會後決定。