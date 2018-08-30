旺矽順利填息 下半年毛利率逐季看增

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）探針卡與LED設備商旺矽今天除息，盤中股價走堅，順利完成填息。旺矽下半年毛利率看逐季回升，今年3大產品線可望雙位數成長。
旺矽今天除息，根據櫃買中心統計資料，旺矽今天開盤參考價67.8元，息值0.5元。旺矽盤中最高來到68.9元，漲1.6%，順利完成填息。
展望下半年各產品營運，旺矽日前表示，在VPC探針卡部分，既有客戶今年新平台轉換推出新產品，也受惠新平台、新產品推動新探針卡需求，拉貨動能穩健向上，預期下半年成長可期。在CPC探針卡部分，旺矽指出，下半年客戶開始拉貨。
法人預估，旺矽下半年在VPC和CPC探針卡成長幅度，可望較上半年成長兩位數幅度。
在多層有機載板（MLO）空間轉換器部分，旺矽目前先鎖定客戶開發案與認證，現在與客戶進入合作測試階段。
在LED設備部分，旺矽今年新產品與垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）相關，去年占比不到5%，今年可望倍數成長。
從三大產品線來看，旺矽預期今年探針卡、LED設備及新產品3大產品線可望雙位數成長，毛利率可回到以往不錯水準。第2季營運的谷底已經過去。
從毛利率來看，法人指出，旺矽下半年高毛利客戶開始出貨，第2季毛利率應該是低點，下半年毛利率可逐季回升，預估整體毛利率上看4成。（編輯：鄭雪文）1070830