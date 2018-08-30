NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈南部水患救災　蔡英文：以國軍為榮學校開學　國軍抽水助恢復正常上課遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

台股盤中－台積領頭衝 外資摩台結算大獲全勝 傳產扯

鉅亨網2018/08/30 11:50
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台股今 (30) 日主要看台積電跳舞，適逢摩台結算，外資靠拉抬台積電，大獲全勝，不但台積電創天價，也助攻台灣 50 指數創歷史新高，加權指數早盤最高漲超過 80 點來到 11186.05 點，但是傳產股扯腿，漲勢收斂，大盤翻黑，由於今天摩台結算，尾盤仍要慎防獲利了結與解套賣壓。

受到美科技股再創新高，台積電 ADR 昨天大漲逾 4%，加上外資買盤加持，激勵今天台積電股價續漲，早盤大漲逾 3%，最高達 268 元，再創歷史新天價。台灣 50 指數在台積電領軍之下，今天也漲約 1%、衝高至 8599.75 點，創歷史新高。

今天摩台結算，從摩台指來看，8 月中旬因為美中貿易戰擴大加上里拉崩跌接連著來，讓摩台指從 8 月 8 日的 411.2 波段高點，到 8 月 13 日一根長黑摩台指數打到 397.5 點，且後續幾天還止不住血，最低跌到 393.9 點才止穩，隨著月底摩台結算逼近，外資靠著拉抬台積電，短短利用最近 4 天，到昨天摩台指終於回補越過 8 月 8 日高點，把虧損變成賺錢，外資可說是大獲全勝。

不過，台積電今天創新天價後，出現漲幅收斂，加上美股期指壓回，尾盤摩台結算要慎防獲利了結與解套賣壓。

而上週火熱的傳產股，今天疲弱，包括亞泥、台泥、台塑化等都跌超過 3-4% 不等，加上技嘉、微星、旺宏、宏達電等電子股也都在盤中出現壓力，成為拖累台股開高走低的主因。

整體來說，這波指數自 8 月 16 日的波段低點 10606 點以來，至今已走了 10 個交易日，今天回攻到 11100 整數關卡，上檔壓力沉重，加上摩台指結算震盪，讓加權指數盤中翻黑，後續就算回檔只要能力守昨日突破的 11036 點，多頭依舊可維持控盤優勢。

摩台指近月技術線圖。(圖擷自鉅亨網)
摩台指近月技術線圖。(圖擷自鉅亨網)

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台股摩台指摩台外資台積電headline
與日亞化的YAG專利訴訟敗...貿易戰鬆動？川普簽署韓國、...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan