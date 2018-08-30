與日亞化的YAG專利訴訟敗訴 億光：該專利已期滿失

針對日亞化昨 (29) 日發布關於德國聯邦專利法院的判決新聞稿，LED 封裝廠億光 (2393-TW) 今 (30) 日回應強調，判決結果仍可上訴，且該專利已期滿失效，另一方面，該專利家族在台灣與美國的法院均被判無效，億光取得勝訴的結果事實不變，堅信德國專利也終將無效。

日亞化昨 (29) 日宣布，德國聯邦專利法院於 7 月 19 日作成判決，確認日亞化的德國 YAG 專利全部有效，法院並將億光德國子公司歐洲億光所提起的專利無效訴訟全部駁回，不過，上述判決尚未確定，仍得上訴。