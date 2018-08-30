與日亞化的YAG專利訴訟敗訴 億光：該專利已期滿失

針對日亞化昨 (29) 日發布關於德國聯邦專利法院的判決新聞稿，LED 封裝廠億光 (2393-TW) 今 (30) 日回應強調，判決結果仍可上訴，且該專利已期滿失效，另一方面，該專利家族在台灣與美國的法院均被判無效，億光取得勝訴的結果事實不變，堅信德國專利也終將無效。
日亞化昨 (29) 日宣布，德國聯邦專利法院於 7 月 19 日作成判決，確認日亞化的德國 YAG 專利全部有效，法院並將億光德國子公司歐洲億光所提起的專利無效訴訟全部駁回，不過，上述判決尚未確定，仍得上訴。
億光已在前次針對日亞 YAG 專利所提出的首件專利無效訴訟中，遭判決敗訴，在德國聯邦最高法院於 2016 年 8 月 16 日作成的最終判決全部駁回，此次德國聯邦專利法院在今年 7 月 19 日的新判決中，再度確認日亞化的德國 YAG 專利全部有效。
對此，億光今日回應表示，該判決並非最終結果，仍可上訴，且該專利早於 2017 年 7 月 29 日期滿失效，對億光現有產品無影響。此外，該專利家族已於台灣及美國的法院被判無效，億光取得勝訴結果事實不變，並堅信該德國專利也終將無效。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>