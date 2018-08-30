美放寬鋼鋁關稅豁免 台日仍未列名

（中央社記者鄭崇生華盛頓29日專電）美國今天宣布南韓、阿根廷及巴西3國，出口鋼鋁至美國在配額內免關稅。台灣與日本仍未列在配額制或關稅豁免的名單上。

白宮公布兩項川普簽署的公告後，商務部發表聲明，經過談判，美國將對南韓、阿根廷及巴西的進口鋼、阿根廷的進口鋁改採配額制。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）指出，這是川普再次展現對美國勞工與企業的承諾，保護美國國家安全，免受鋼鋁進口帶來的威脅。商務部沒有說明3個國家免稅配額的數量。

商務部統計，2017年巴西和南韓是美國進口鋼的第2、第3大來源，台灣第9，阿根廷是進口鋁的第6大來源。