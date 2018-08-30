貿易戰鬆動？川普簽署韓國、巴西等國 限定配額「豁免

美國商務部週三 (29 日) 表示，美國總統川普已批准一份針對性豁免部分國家鋼鐵和鋁配額的公文。

這份聲明中提到，針對 3 月 1 日美國宣布對進口鋼鐵鋁産品加徵關稅，川普已簽署一份公文，允許韓國、巴西和阿根廷鋼鐵鋁，透過限定關稅配額豁免關稅。

聲明強調說：「公司可以根據美國鋼鐵或鋁生產商取得足夠的數量或品質不足來申請產品豁免。在此情況下，一旦申請獲美批准，就不會徵收關稅。」

3 月 23 日起川普以國家安全為由，對輸美鋼鐵和鋁產品徵收高額關稅，各為 25% 關稅與 10% 關稅。