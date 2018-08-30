〈財報〉CK母公司取消折扣商品+網紅行銷奏效 財報

服飾品牌 Calvin Klein 和 Tommy Hilfiger 母公司 PVH 集團 (PVH-US) 最新財報顯示，由於其銷售額增加，第 2 季度利潤增長了 38%，也提高了今年的盈利預期。

與同行 Tapestry (TPR-US) 和 Ralph Lauren (RL-US) 一樣，PVH 已經從百貨商店貨架上取消大量折扣產品，以重新獲得其高端品牌地位。

PVH 股價週三 (29 日) 收盤上漲 0.44% 來到 156.67 美元。今年為止，該公司股價上漲了 12%。