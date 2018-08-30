名家論壇》膝關節／引爆點　正義的代價有多大？

《引爆點》則不打算這麼輕鬆嘻哈面對政經議題，選擇了刀刀見骨的殘酷切剖。從一個漁民試圖自焚抗議汙染漁港的石化產業，地方勢力與政治算計跟環保人士之間三方斡旋，檢調機制起動追查自焚漁民死因後，發現種種一切並不單純。

作為台灣電影創作者，很難不提政治，也很難不在電影裡埋置政治觀。當然每部電影都有政治角力橋段，看是明顯比喻或是暗喻罷了。2018上半年的《市長夫人的秘密》在笑鬧之間調侃政治，各路人馬後台為了利益，或是政治理念相互拉扯。藍綠對決會不會是假議題，真正的問題則是利益分配？能持高道德堅持意志的人又有幾個？結局給了個令觀眾會心一笑的曖昧手法。



▲懸疑推理類型電影「引爆點」製作陣容強大。（圖／闊世電影提供）

引爆點到底是要引爆什麼？引爆後會掀起多大風波？引爆之後，能收拾嗎？是否為了避重就輕，政治人物說的場面話跟實際作為有落差？政治裡那些「有些事只能說不能做，有些事只能做不能說」之間那些擺渡，不就都是台灣當代人們苦尋的公平正義原則。奈何在地方勢力與政治心機中很難取得多數共識，被犧牲的，往往就是人們自許的道德天平。

地方政經勢力遇上小百老姓的環評對決，這幾乎是所有開發中國家會遇到的難題。故事的起點，很難不讓人聯想中南部某些縣市，但導演莊景燊與編劇王莉雯很巧妙地要架空我們對號入座的過度聯想，用了「高雲縣」這個不存在台灣地圖上，卻又會讓人把高雄與雲林這兩個工業受難城當成綜合城市。

用高雲縣破題，敘述這裡的漁港慘遭石化產業汙染，導致小老百姓失去經濟謀生能力，甚至危害居民身體健康。用「高雲縣」雖然看似沒有特定影射哪個城市，但其實是更讓這個地方環評議題更加立體，整個中南部全是這類議題的延伸角力。

再透過一位年輕檢調金敏照(姚以緹飾演)奉命查案，搭配的法醫周建生(吳慷仁飾演)恰巧是昔日未婚夫妻，這下子查案當然是於公輔佐，周建生希望能儘速幫助檢調進度，於私當然想搞清楚當年為何會鬧到離婚？也因為兩人舊情未了，使得雙方辦案會把個人情感也一並灌入。這也就是為何可以突顯這組法醫檢調的組合配合，會為了真相出頭，避免被政治壓迫蕭規曹隨。



▲《引爆點》導演莊景燊（左）透露在拍片前，和吳慷仁深談了好多次，才讓法醫的角色更立體化。（圖／記者陳明安攝）

《引爆點》劇本是相當有意思的，檢調似乎是極左派，需要相信公平正義，追求真相，這是必然的浪漫。法醫則是極右派，必須一步一腳印相信科學證據，解剖死因，才能釐清。但當一左一右成為必須共同生活的伴侶，這中間的衝突不難想像。女檢調不希望自己苦力辦案被旁人貼上「不過是他先生幫她處理」，但法醫這個輔佐角色，則完全沒有這種政治聲浪需要承受。畢竟《引爆點》談的可不只是政治勢力與地方環保的衝突而已，也談兩性之間的政治角力。

女主外男主內這門新時代新權力，女性要能在沙文市場上得到一席之地，她必須更強悍更果斷，更不能被旁人說三道四。這自然合理化故事中的檢調必須無情，內心所扛下的懷疑眼光，所有不討好都是檢調一人背。正義多半是你我憑空的想像，引爆點最後爆炸的都是骯髒污穢，姚以緹在故事裡最後給足大家心碎萬分的悲慟。逼大家目睹真相代價的痛苦，這個設定讓劇本走向另一個高度。面對政治利益高壓，我們沒有樂觀天真的一面。

吳慷仁在片中演出，則如以往的高標表現。片尾那場駕車離去橋段，眼神既是感傷哀戚，又透露幾分不捨無奈。人民的勝利都是用生命換來，從來就沒有不流血的革命。



▲尹馨為《引爆點》放棄參加威尼斯影展機會。（圖／牽猴子提供）

《引爆點》企圖心很大，基本上是近代台灣發展史的縮影。相較於其他台灣電影以純娛樂或是純藝術為導向、試圖避開兩岸合資牽動的敏感神經的大前提來看，《引爆點》每一刀切下去的都需要重擊勇氣，演員群的整體精湛表現(我也很喜歡洗盡鉛華的尹馨，更喜歡陳家逵傳達出來那種反正顧好自己就好，幹嘛拼命的小人物態度)更讓整個主題非常明確。作為莊景燊的首部劇情長片，《引爆點》顯然是一口氣就拿到高標水準，令人期待他們這組編導夫妻檔未來還會如何帶來驚喜。

●作者：膝關節／影評人

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