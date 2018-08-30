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中央社

川普再批CNN 怒批水門案記者捏造故事

中央社2018/08/30 12:00
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統川普的矛頭今天指向「水門案」記者柏恩斯坦，他砲轟有線電視新聞網（CNN）關於2016年選前長子和俄羅斯人密會的報導，指責參與報導的柏恩斯坦「捏造」故事。

柏恩斯坦（Carl Bernstein）和伍德華（BobWoodward）1972年率領「華盛頓郵報」（WashingtonPost）團隊調查民主黨全國委員會（DemocraticNational Committee）在水門飯店的總部遭闖空門事件，最後調查連回白宮，牽連出的醜聞迫使時任總統尼克森（Richard Nixon）在1974年辭職。

川普今天推文說：「草率馬虎的＠卡爾柏恩斯坦，活在過去，想法跟退化的笨蛋沒兩樣。他捏造一個又一個的故事，全國各地都在笑。」

川普也批評CNN「被天大謊言困住，還拒絕認錯，內部一盤散沙」。CNN常常是川普的箭靶。

CNN先前引述消息來源報導，川普前律師柯恩（Michael Cohen）宣稱，川普早知道2016年6月長子小唐納．川普和俄羅斯人的會面，會分享川普當時選戰對手希拉蕊‧柯林頓的黑資料。

消息來源之一、柯恩自己的律師戴維斯（LannyDavis）後來改口，讓人對CNN此篇報導打上問號，但CNN堅稱報導無誤，還回嗆川普。

CNN說：「沒做錯，總統先生，CNN沒有說謊。我們報導新聞，我們在當權者說謊時報導，CNN捍衛我們的報導和記者。這篇報導裡或許有許多笨蛋，但＠卡爾柏恩斯坦不是其中之一。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1070830

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