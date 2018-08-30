千家私幼串聯抵制　藍委要求停止托育新政

黨團書記長曾銘宗表示，幼保界大反彈，新制頻臨潰敗，依據教育部統計，全國共有6,323家幼兒園，其中公立有2,041家，私立有4,282家，私幼佔全國幼兒園比例高達68%， 這四千多家幼兒園已經串聯抵制，因為加入準公共化托育，必須「降低收入、提高教師薪資」，但私幼不像「非營利幼兒園」有來自政府補助，倘若依照新政策，未來將導致入不敷出。

準公共化托育政策8月1日上路，引發幼保界大反彈，幼教團體還狀告公平會，指控新政策涉及聯合壟斷，國民黨立院黨團今（30）日舉行記者會，要求行政院長賴清德立即將荒腔走板的政策「髮夾彎」，做好全面規畫、溝通，再研議上路。

曾銘宗強調，全台幼兒園一致決定不加入新政，托育制度面臨全面抵制，已經無法繼續執行，他要求行政院，趕緊「懸崖勒馬」，不要再硬拗了。

國民黨立委王育敏表示，七月底黨團召開記者，已經預測托育新政在沒有召開任何一場公聽會，沒有任何詳細規畫下倉促上路，將會導致失敗。果不其然，現在看到業者狀告公平會，導致家長、業者、保母三輸局面。黨團要求賴清德立即停止托育新政，如果行政院仍舊一意孤行，黨團將會在新會期開議之後，提出法案要求停止實施。

黨團副書記長許淑華指出，賴清德在台南推出的私托公共化政策一年，在台南也只有9家而已，七成左右的業者不參加，持觀望態度，這代表政策還不夠成熟，結果，賴清德來到中央，想以「賴神」的光環強推新政，原本政府有照顧兒童的責任，但強扣在業者身上，這樣合理嗎?

黨團副書記長蔣萬安表示，未能充分溝通、也沒有詳細規畫的托育政策，家長找不到保母，保母拿不到該有的薪資，私育業者成本增加，甚至沒有一套完備稽查機制，維護私托公化的品質，恐將導致一些維持不下去的私立幼兒園，為了取得政府補助，犧牲了私托品質。

國民黨立委張麗善則說，錯誤的政策造成保母、家長、業者三輸局面，政府應該對所有托育業者，相同的公平對待，既然要補助就要一致，不要讓祖父母之間交換孫子的荒謬情形持續發生。