控林佳龍再次期約賄選　盧秀燕：因為選情危急

國民黨台中市長候選人盧秀燕指控台中市長林佳龍公然賄選，盧秀燕今(30)日表示，政治人物的作為展現一個人的高度，她希望林佳龍要出面說清楚講明白，也希望檢調趕快主動偵查，不要讓外界認為法院是民進黨開的。盧也批評，林佳龍執政一年多來，不只讓空氣變差更讓選風變壞，2005年林佳龍第一次選台中市長時就有涉及賄選案，當時林團隊有四個人遭判有罪，甚至坐牢，這都是有案可證，這次林佳龍故態重施，就是因為現在選情緊張。

盧秀燕團隊昨指控台中市長林佳龍7月間在公務行程中，利用後援會名義，在台中梨山地區宴請選民海陸大餐，尋求支持連任，盧團隊也秀出照片，指控現場多擺有林佳龍競選標語，現場更有多位市府一級主管出席。