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政治

控林佳龍再次期約賄選　盧秀燕：因為選情危急

記者戴祺修／台北報導2018/08/30 12:57
▲國民黨台中市長候選人盧秀燕（右）。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.30）
▲國民黨台中市長候選人盧秀燕（右）。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.30）

國民黨台中市長候選人盧秀燕指控台中市長林佳龍公然賄選，盧秀燕今(30)日表示，政治人物的作為展現一個人的高度，她希望林佳龍要出面說清楚講明白，也希望檢調趕快主動偵查，不要讓外界認為法院是民進黨開的。盧也批評，林佳龍執政一年多來，不只讓空氣變差更讓選風變壞，2005年林佳龍第一次選台中市長時就有涉及賄選案，當時林團隊有四個人遭判有罪，甚至坐牢，這都是有案可證，這次林佳龍故態重施，就是因為現在選情緊張。

盧秀燕團隊昨指控台中市長林佳龍7月間在公務行程中，利用後援會名義，在台中梨山地區宴請選民海陸大餐，尋求支持連任，盧團隊也秀出照片，指控現場多擺有林佳龍競選標語，現場更有多位市府一級主管出席。

盧秀燕指出，林佳龍後援會這次請客吃飯太高調，吃龍蝦、生魚片，要把這些海產送往梨山，這一桌的餐費絕對是違反選罷法30元的規定，所以消息在網路瘋傳，選舉期間是嚴禁請吃桌菜，只能吃米粉炒，檢方要查出來絕對不難。

至於台中市府發言人卓冠廷回應，稱此為烏龍爆料，該活動就只是一個後援會的聚餐；盧秀燕說，她要感謝卓冠廷這個豬隊友，因為卓的回應就直接承認這是選舉餐會，也承認是請客；盧秀燕強調，2005年可以逃避刑責，是因為當時林佳龍並沒有到餐會現場，但是這次的餐會林佳龍不只到場，還逐桌敬酒，林佳龍要出面說清楚。

盧秀燕也呼籲檢調單位要趕快偵辦，不然外界會懷疑法院是不是民進黨開的，還是只要是民進黨的疑似賄選案件都會被忽視，未來所有全台灣的參選人，只要找後援會、找朋友請客吃飯通通都不處理。

關鍵字盧秀燕林佳龍台中市長選舉賄選
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