〈房產〉建商信心滿載 桃園及北市前8月推案量已超過

住展企研室經理何世昌表示，以今年來建商推案信心增加的趨勢來看，北台灣市場推案量不斷上修，預估今年推案量可能落點金額在 1.1-1.15 兆元，單就推案量而言，已與大多頭時期無異，但如此龐大案量能不能順利消化，才是房市多空的關鍵。

其中，台北市與桃園新今年前 8 個月推案量，已超過去年全年的水準。

建商推案信心滿滿，市調機構住展統計，今年截至 8 月 25 日為止，北台灣房產推案量已達 7523.09 億元，超預期，距 2017 年全年案量 8374.13 億元，僅差約 851 億元，預計到今年 9 月中，推案量就能追平去年水準。

住展調查，北台灣各縣市中，以台北市、桃園市今年推案量增加最明顯。其中，台北市前 8 個月推案量約 2136 億元，比去年全年推案量多出 300 多億元。桃園今年前 8 個月推案量約 1704 億，亦比去年全年量增近 200 億元。

北市推案動能主要來自於大安、信義、中山、文山等區，該 4 個行政區推案量均逾 200 億元以上，而大安與信義區爆量，指標豪宅案功不可沒，如「ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤」、「冠德信義」等兩案合計就達到 720 億元。

桃園市推案風潮來自於中壢、蘆竹、八德與龜山等區，且多集中在重劃區，像中壢青埔特區、蘆竹南崁、八德廣豐與擴大重劃區，以及龜山 A7 重劃區，今年推案如雨後春筍冒出。

何世昌分析，青埔特區、南崁與八德擴大重劃區，因房價急速修正導致新建案消聲匿跡，但今年三處重劃區推案又風起雲湧，似乎透露出業者普遍認為房市最差時機已過，在房價止穩後，又重拾信心大舉推案。

新北市今年前 8 個月案量而言，接下來新店、板橋、新莊等區待推案量龐大，光這 3 區就將近 500 億元，所以今年案量超越去年水準不成問題。另，基隆與新竹地區等兩地今年推案量，應該很快就會達到去年水位。