學者：陸開放居住證 對台蠶食鯨吞

（中央社記者翟思嘉台北30日電）中國開放台灣人申辦居住證，多名學者今天在一場記者會上表示，居住證強化「台灣是中國的一部分」，是對台灣鯨吞蠶食的手段，而政府對中國一再出招無所作為，則是失職。

台灣教授學會今天在台北舉行「拒絕『被』國民化—台胞居住證的風險」記者會，英國牛津大學博士候選人宋承恩表示，中國發居住證給台灣人民，是將台灣人吸納為中國國民的最新措施。

宋承恩說，居住證措施越過台灣主權，以生活便利等小利，模糊台灣人與中國人的界線。此外，中國在國際上不斷減損台灣的護照效力，透過斷交、改名，在國際上塑造台灣是中國的一部分。