學者：陸開放居住證 對台蠶食鯨吞

（中央社記者翟思嘉台北30日電）中國開放台灣人申辦居住證，多名學者今天在一場記者會上表示，居住證強化「台灣是中國的一部分」，是對台灣鯨吞蠶食的手段，而政府對中國一再出招無所作為，則是失職。
台灣教授學會今天在台北舉行「拒絕『被』國民化—台胞居住證的風險」記者會，英國牛津大學博士候選人宋承恩表示，中國發居住證給台灣人民，是將台灣人吸納為中國國民的最新措施。
宋承恩說，居住證措施越過台灣主權，以生活便利等小利，模糊台灣人與中國人的界線。此外，中國在國際上不斷減損台灣的護照效力，透過斷交、改名，在國際上塑造台灣是中國的一部分。
宋承恩指出，政府應該拿出具體辦法，解決中國蠶食鯨吞所構成的危機。居住證不僅是受監控或個資風險，而是主權問題，台灣政府若不積極自保，有可能會被邊緣化，若不作為，是坐視主權流失。
台灣戰略模擬學會研究員何澄輝表示，中國試圖將台灣政府特區化，居住證措施用惠台糖衣包裝，意圖分化台灣社會與弱化台灣政府。
何澄輝說，政府放任中國單方面說詞，放任中國散播有利於對台掌控的片面言論，置台灣民眾與社會於風險中。政府對中國一再出招無所作為，是一種手足無措的失職，對現狀無法評估，自然也無法應對。
美國加州大學爾灣分校法律社會學博士沈伯洋表示，中國在國際營造台灣孤立，並在經濟上使力，逼迫台灣人表態，弱化台灣人意志，最後「溫水煮青蛙」。
他說，中國頻繁以上述手段對付台灣，若政府沒有設下停損點，清楚告知民眾，民眾可能因為生活需求，自然而然走上中國鋪設好的道路。
台灣教授協會副秘書長陳俐甫表示，中國政府在實施前半個月宣布，但政府至今沒有作為。政府不能以政治宣傳這種說法四兩撥千斤，應正視這個嚴肅的問題。（編輯：朱建陵）1070830