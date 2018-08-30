823水災　賴清德成立「復建專案小組」

賴清德指出，這次熱帶低壓及西南氣流帶來超大豪雨，高雄、嘉義、台南最大日雨量均超過500毫米；23至24日兩日累積雨量，嘉義、台南兩地高達900毫米以上，高雄、屏東也均接近800毫米。由於過去在南台灣的治理計畫，只有到10年的保護標準，亦即24小時的保護標準雨量約為250-300毫米，這次強降雨已明顯超過既有水利工程設計保護標準，且適逢大潮，故造成多處積水災情。

行政院長賴清德今（30）日表示，823水災讓民眾深受其苦，他要代表政府向災民表達歉意。他強調，面對極端氣候日益嚴峻的挑戰，再再顯示傳統防洪治水的工程手段已有其極限，政府仍必須謙卑檢討，全面性思考以更創新、有效率的方式，來減輕水患所帶來的災害。並指示相關部會成立「水災復建專案小組」，由政委陳美伶、吳澤成共同擔任小組召集人，統整後續短、中、長期復建措施，全力協助民眾恢復正常生活。

全國治水工程在歷經不同政黨執政，長期的投入，也經過多次重大天然災害連續考驗下，治水計畫已逐漸展現效益，本次雖未能達到不淹水的目的，但已發揮減災功能，降低積淹水面積，對此，賴清德肯定中央及各縣市政府長年來投入地方治水的辛勞與用心。

賴清德也對各相關部會、地方政府與第一線救災人員的辛苦，表達感謝之意，特別是國軍弟兄全力投入各項救災工作，協助災民清理淤泥及整理家園，承擔家禽、家畜死亡後的緊急清理及消毒等各項作業，他要特別予以慰勉並感謝。

賴清德指出，後續除有賴「前瞻基礎建設」水環境計畫持續努力推動外，請經濟部規劃召開「全國治水檢討會議」，邀集相關部會與各縣市政府重新檢視過去治水方案的成效與不足之處，集思廣益，提出更務實周延的計畫。同時也要結合民間力量，落實「水利法」修正條文精神，由水道與土地共同分擔洪水，未來每個開發區都應做到「逕流分擔、出流管制」，避免以鄰為壑，逐步來提升每個城市的韌性，讓台灣的國土更安全。

賴清德提醒，本次熱帶性低氣壓及西南氣流的影響雖已逐漸減緩，但目前仍屬汛期與颱風季，各級政府在家園回復後，仍應提高警覺，持續落實各項整備作為，強化減災工作。另請中央氣象局持續精進氣象預報和淹水警戒發佈的精確度和時機，對於日益增多的極端降雨現象，研議更符合中央與地方應變需求的預警方式，降低因極端天氣造成國人生命財產的損失。

