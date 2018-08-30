NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈圖／金鐘女配「三點全露」大玩SM雨勢不斷　高雄林園黃家古厝崩塌遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

影／國軍投入南部水患救災　蔡英文：以國軍為榮

記者呂炯昌／台北報導2018/08/30 13:15
▲蔡英文出席107年軍人節暨全民國防教育日表揚大會，肯定國軍823水災救災表現。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.8.30)
▲蔡英文出席107年軍人節暨全民國防教育日表揚大會，肯定國軍823水災救災表現。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.8.30)

大雨重創南台灣，上萬國軍救災，總統蔡英文今（30）日表示，官兵的救災態度，讓國人有信心當國家發生危機時，能發揮可恃戰力，她以國軍為榮，並請國防部研究在完成災後復原作業後，好好嘉許救災的士官兵，表達社會對國軍的肯定及感謝。

國防部今日舉辦107年軍人節暨全民國防教育日表揚大會上午在國防部舉行，由於23日的豪雨重創南台灣，國軍投入上萬兵力救災與災後復原，因此在典禮開始前播放「我們與你同在」紀錄影片，肯定國軍官兵救災的辛勞。

蔡英文在致詞時表示，因為極端氣候影響，近日造成中南部地區受到大雨的嚴重侵襲，許多地方因此發生水患。但面對嚴重的災情，國軍再一次的在第一時間站在第一線守護人民，再次展現國軍擁有保家衛國的戰力。她說，國軍在淹水期間出勤並疏散、投入救助物資；水退之後，國軍更義不容辭的加入善後工作，也因為有國軍弟兄姊妹隨時保持警戒，人民的生命財產安全才能獲得保障。

蔡英文說，一支能在天災時保護民眾生命財產安全的國軍，國人就會有信心，國軍能在危機時發揮可恃戰力，保護我們的安全，鞏固我們珍惜的民主自由價值。這就是國軍本色，這就是台灣社會尊敬的國軍。蔡英文嘉許國軍的表現，肯定做得很好，以國軍為榮。

由於國軍投入救災，讓原訂的軍人節相關慶祝活動取消，或是規模縮水，蔡英文表示，救災第一，取消慶祝活動國軍與社會大眾等可以理解，但是會請國防部好好研究，在完成災後復原作業後好好嘉許救災的士官兵，表達台灣社會的肯定與感謝。。

關鍵字軍人節蔡英文國軍823水災
學校開學　國軍抽水助恢復正常上課823水災　賴揆成立復建專案小組

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan