影／國軍投入南部水患救災　蔡英文：以國軍為榮

大雨重創南台灣，上萬國軍救災，總統蔡英文今（30）日表示，官兵的救災態度，讓國人有信心當國家發生危機時，能發揮可恃戰力，她以國軍為榮，並請國防部研究在完成災後復原作業後，好好嘉許救災的士官兵，表達社會對國軍的肯定及感謝。

國防部今日舉辦107年軍人節暨全民國防教育日表揚大會上午在國防部舉行，由於23日的豪雨重創南台灣，國軍投入上萬兵力救災與災後復原，因此在典禮開始前播放「我們與你同在」紀錄影片，肯定國軍官兵救災的辛勞。

蔡英文在致詞時表示，因為極端氣候影響，近日造成中南部地區受到大雨的嚴重侵襲，許多地方因此發生水患。但面對嚴重的災情，國軍再一次的在第一時間站在第一線守護人民，再次展現國軍擁有保家衛國的戰力。她說，國軍在淹水期間出勤並疏散、投入救助物資；水退之後，國軍更義不容辭的加入善後工作，也因為有國軍弟兄姊妹隨時保持警戒，人民的生命財產安全才能獲得保障。



蔡英文說，一支能在天災時保護民眾生命財產安全的國軍，國人就會有信心，國軍能在危機時發揮可恃戰力，保護我們的安全，鞏固我們珍惜的民主自由價值。這就是國軍本色，這就是台灣社會尊敬的國軍。蔡英文嘉許國軍的表現，肯定做得很好，以國軍為榮。



由於國軍投入救災，讓原訂的軍人節相關慶祝活動取消，或是規模縮水，蔡英文表示，救災第一，取消慶祝活動國軍與社會大眾等可以理解，但是會請國防部好好研究，在完成災後復原作業後好好嘉許救災的士官兵，表達台灣社會的肯定與感謝。。