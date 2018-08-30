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因應處理器缺貨 宏碁董座：靠前線5000人發功

中央社2018/08/30 12:14
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪柏林30日電）英特爾處理器缺貨，電腦品牌首當其衝，宏碁董事長暨執行長陳俊聖說，宏碁因應策略是拿到什麼賣什麼，希望全球近5000人前線團隊能「發功」做整合行銷，讓供給更貼近需求。

陳俊聖受訪表示，英特爾（Intel）處理器缺口多大是商業機密，無法透露，目前14奈米之後製程的處理器供應都面臨挑戰，英特爾很努力與宏碁保持聯繫、調整出貨情況，這是不容易的事。

他說，原本採購英特爾處理器有既定計畫，「現在是每天都不一樣改來改去」，有些原本要供應的型號會換成別的型號，由於超微（AMD）也是另一個處理器供應來源，宏碁的因應策略是拿到什麼賣什麼，前線能量這時候要「發功」。

陳俊聖說明，宏碁全球員工約7000人，布局在全球各區域的員工近5000人，總部約2000多人，意味著大部分資源都在各區域，宏碁希望前線團隊不只做銷售，還能做整合行銷，讓供給更貼近需求。

他特別舉例，宏碁剛在柏林舉行的全球記者會結束後，會在各國舉辦一系列相關培訓活動，包括評估產品上市時間、評估下訂單與收訂單時間、掌握庫存等，還要觀察幾項重點產品的每週銷售情況，訂下關鍵績效指標，「這樣才是全套，不是做半套」。

展望下半年PC（個人電腦）景氣，陳俊聖認為，從過去幾年的季節性來看，下半年會比上半年好，但還是不能小看一些不確定因素，例如匯率要很小心。

他強調，美中貿易戰具備不可預測性，第一個影響的是匯率，宏碁要做很多種沙盤推演，會採取高度紀律性避險策略，不能賭匯率變化，藉此讓風險最小化。（編輯：李信寬）1070830

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